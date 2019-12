To kvinner og seks menn ble framstilt for varetektsfengsling i København torsdag, den niende i Odense. Alle er siktet for brudd på den mest alvorlige terrorparagrafen i dansk straffelov.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Norge bekrefter at de har vært kontakt med en terrorsiktet nordmann i 20-årene og en eller flere av de pågrepne i Danmark.

– Jeg kan bekrefte at det er en forbindelse fra den danske aksjonen til en konkret person i Norge, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til NRK.

Nordmannen ble pågrepet av PST i september og er siktet for terrorforbund, men han nekter straffskyld.

«Satans mor»

Identiteten til de åtte som ble framstilt for fengsling i København, er ikke kjent.

Ifølge siktelsen har tre av dem, én 38 år gammel kvinne og to 21 år gamle menn, gjennom samtaler og møter planlagt å framstille en eller flere bomber.

De tre skal også ha anskaffet komponenter til framstilling av TATP, et svært farlig og ustabilt sprengstoff som er kjent som «Satans mor».

Det er ikke kjent hvor de planla å benytte sprengstoffet, og det er heller ikke kjent hvilke komponenter det er snakk om eller om framstillingen av TATP var påbegynt.

Satt i varetekt

Forholdene de tre er siktet for, fant sted i tiden før 18. april i år, og det fortsatte etter 4. oktober. Årsaken skal ifølge DR være at de to mennene, som begge er 21 år gamle, i denne perioden satt varetektsfengslet, anklaget for brannstiftelse.

Kvinnen som er siktet, møtte torsdag i retten helt svartkledd og med nikab og svarte hansker. De to unge mennene hadde helskjegg.

Fengslingsmøtet fant sted bak lukkede dører, og de siktede nektet ifølge sin forsvarer straffskyld.

Pistoler og lyddempere

Kvinnen og de fire mennene som ble framstilt for varetektsfengsling under det andre fengslingsmøtet i København torsdag, er i alderen 19 til 28 år.

Ifølge siktelsen forsøkte de fem å skaffe pistoler, lyddempere og ammunisjon. Våpnene planla de angivelig å benytte i terroraksjoner i Danmark og utlandet, men det er ikke kjent hvilke mål det var snakk om.

Ifølge DR har den ene av mennene vært i tett kontakt med flere danske fremmedkrigere som har kjempet i Syria. Han skal også ha vist interesse for islamistgruppa Millatu Ibrahim, som flere av syriakrigerne har hatt tilknytning til.

Også dette fengslingsmøtet fant sted bak lukkede dører, men forsvareren til de fem opplyste at samtlige nekter straffskyld.

Løslatt

En 29 år gammel mann, som var blant de pågrepne under politiets storaksjon onsdag, ble framstilt for fengsling i Odense torsdag. Det fengslingsmøtet ble holdt bak såkalt dobbelt lukkede dører, noe som innebærer at også siktelsen holdes hemmelig.

De øvrige 13 som ble pågrepet under politiets storaksjon onsdag, ble torsdag løslatt, opplyser Københavns Politi til DR Nyheder.

Siktelsene mot dem blir ifølge politiet opprettholdt, men det er ikke opplyst hva de er siktet for.

Politiets sikkerhetstjeneste opplyste onsdag at aksjonen var rettet mot personer som planla terrorangrep med «militant, islamistisk motiv».