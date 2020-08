Ni år gammel gutt reddet faren sin fra å drukne

En ni år gammel gutt ved navn Asaih Williams blir hedret for sitt heltemot etter å ha reddet faren sin fra en drukningsulykke, skriver lokalavisen Pensacola News Journal. Saken er også omtalt i The guardian.

Williams hadde aldri gått på svømme- eller livredningskurs, men klarte likevel å redde faren sin, som veide minst 45 kilo mer enn ham.

I Norge viste nye tall fra juni at antallet drukningsdødsfall i første halvår av 2020 utgjør åtte flere enn på samme tid i fjor. 15 av de hittil 45 ulykkene skjedde i juni. Av disse var det tre gutter på henholdsvis seks, 14 og 18 år, som alle omkom i forbindelse med bading.

– De dødsulykkene som har vært nå i juni, hvor barn har druknet, er ikke noe vi kan leve med, rett og slett. Fellesskapet har et ansvar for at alle barn skal bli svømmedyktige, sa utdanningspolitisk talsperson for SV, Mona Fagerås til Dagsavisen i juli.

Les saken her: 45 drukningsulykker hittil i år: – Det holder ikke at regjeringen skylder på kommunene, sier SV

Brukket nakke

Familien Williams i Florida hadde vært på stranda hele dagen, da sønnen Asaih overtalte faren Josh til å ta en siste svømmetur. Gutten hoppet uti, mens faren stupte. Vannet var grunnere enn de trodde, og faren ble hardt skadet og brakk nakken.

– Alt jeg kan huske var at han sa at han hadde brukket nakken sin, og at han var redd, sier niåringen til avisen.

Faren er nå innlagt på sykehus, og sønnen husker tilbake til episoden.

– Hvis jeg hopper uti vannet med noen andre, og de ikke kommer opp igjen etter en stund, dukker jeg etter dem, forklarer han i ettertid.

Moren til gutten, Audrey Williams, var lenger bort på stranda med partes to yngre barn.

Les også: 44 prosent drukner i ferskvann

Sin fars helt

Josh lå på magen i vannet, og den lille gutten klarte å snu han over på ryggen og dra han inn på land, helt til forbipasserende kom til unnsetning.

– Jeg er så takknemlig for at Asaih var der for han, for hvis ikke, ville mannen min sannsynligvis ikke vært her i dag, sa hun til avisen.

Hun er overveldtet over at sønnen sin på ni år klarte å tenke så raskt, og få han hele veien tilbake til land.

– Han er sin fars helt, helt klart, sier hun.