Rundt 50 personer befant seg på eller ved øya da utbruddet skjedde, ifølge newzealandske myndigheter. Et ukjent antall personer har status som savnet.

– Det er fortsatt noen som befinner seg på øya, og som vi ikke kan gjøre rede for, het det i en uttalelse fra politiet mandag kveld lokal tid.

23 personer er fraktet bort fra øya. Fem av dem er bekreftet omkommet, og 18 personer har brannskader, ifølge The New Zealand Herald.

Det er ikke kjent hvor mange av dem som er fraktet til sykehus.

– Ikke tegn til liv

Politihelikopter, redningshelikopter og fly fra det newzealandske luftforsvaret har fløyet over øya flere ganger etter vulkanutbruddet mandag.

– Tegn til liv har ikke blitt observert på noe tidspunkt, heter det i en uttalelse fra politiet.

– Politiet tror at alle som kunne bli fraktet bort fra øya i live, ble reddet under evakueringen, heter det videre.

Bilder fra et kamera som var montert ved vulkanen, viser folk som befange seg inne i vulkankrateret like før utbruddet. Bildet, som nå er fjernet fra nettet, ble tatt klokken 14.10 lokal tid. Omtrent ett minutt senere inntraff katastrofen. Neste bilde fra kameraet er svart.

I utbruddet ble aske sendt 3.600 meter opp i lufta.

Turister blant de omkomne

Ansvarlig for redningsarbeidet, John Tims i politiet på New Zealand, sa på en pressekonferanse ved 21-tiden lokal tid at det både er turister og newzealendere blant de omkomne, skadde og savnede.

Foreløpig er det ikke kjent hvilke nasjonaliteter turistene har, men ifølge Tims har de ulike nasjonaliteter.

Utenriksdepartementet i Oslo opplyser til NTB at de undersøker om noen norske skulle være berørt av ulykken.

Redningsarbeidet har vært utfordrende siden øya er ustabil etter utbruddet. Bilder fra stedet viser tykk røyk.

Cruiseturister

Mange av dem som var på øya under utbruddet, var cruiseturister fra skipet Ovation of the Seas. Det bekrefter Royal Caribbean, som eier skipet.

– Vi vil tilby all mulig assistanse til våre gjester og lokale myndigheter, heter det i en uttalelse fra rederiet.

Skipet med plass til rundt 4.000 passasjerer, seilte fra Sydney i forrige uke og skulle etter planen legge til kai i New Zealands hovedstad Wellington mandag kveld. I stedet holder skipet seg i området over natten til situasjonen er mer oversiktlig.

Det norske investeringsselskapet Awilhelmsen var i 1968 en av tre grunnleggere av Royal Caribbean og eier i dag 12 prosent av selskapet.

Ubebodd øy

Ifølge det australske nyhetsnettstedet 9News var 24 australiere på sightseeing på øya under vulkanutbruddet.

Ifølge GeoNet, som overvåker vulkanene på New Zealand, var vulkanutbruddet på nivå tre i en skala der fem er et stort vulkanutbrudd. Tidligere meldte GeoNet at utbruddet var på nivå fire.

White Island, også kalt Whakaari, er en ubebodd vulkansk øy nord for Nordøya. Vulkanen er en av de mest aktive på New Zealand. Øya besøkes jevnlig av små grupper turister.