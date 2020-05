New Zealands statsminister ble nektet inngang

Lørdag formiddag var New Zealands statminister Jacinda Ardern og hennes forlovede Clarke Gayford på utkikk etter et sted å spise brunch i hovedstaden Wellington. Det er noe uvanlig for statsledere og spise ute blant folk helt tilfeldig, men dette skal ifølge statsministerparet ha vært helt uplanlagt.

Da de kom frem til en populær kafé ble de bedt om å gå videre ettersom stedet fulgte koronareglene, og det ville blitt for mange gjester dersom statsministeren og mannen hennes skulle ha bord der, skriver avisen The Guardian.

Flere av gjestene la merke til dette, og én av dem tok til Twitter for å melde om hva som hadde skjedd:

Omg Jacinda Ardern just tried to come into Olive and was rejected cause it's full. 💀 — Joey 🧜🏻‍♂️ (@reinvention) May 15, 2020

"Herregud, Jacinda Ardern ankom akkurat Olive og ble nektet inngang fordi det er fullt her" skrev brukeren Joey.

I New Zealand kan restauranter og kafér ha opptil 100 gjester, så lenge de holder én meters avstand.

Rundt 10 minutter senere oppdaterte han at kaféen likevel hadde funnet et bord til dem.

Statsministerens forlovede Clarke Gayford svarte på Twitter at det hele var hans feil fordi han glemte å reservere bord, og roset personalet som etter å ha sendt de videre, kom løpende etter dem på gaten fordi et bord hadde blitt ledig.

Canadas statsminister ble mistenkt for PR-stunt

Det er ikke første gang en statsleder uventet dukker opp på offentlige steder, til alles store overraskelse, og at hendelsene blir godt dokumentert i sosiale medier senere. Noen av dem har i ettertid blitt beskyldt for å være PR-stunt, noe som ikke er like populært.

Mest kjent er kanskje Canadas statsminister Justin Trudeau, som kom joggende i bakgrunnen da noen ungdommer skulle ta ballbilder, dukket opp i bakgrunnen av noens bryllupsbilder og familieturer.

Alle gangene ville personene da selfies med statsministeren, og hendelsene vekket oppsikt i internasjonal presse. I tilfellet med ungdommene, begynte flere å reagere på hvorfor statsministerens profesjonelle fotograf hadde tatt bildene. Etter dette var flere overbevist om det var et PR-stunt.

En presseansvarlig på statsministeres kontor i New Zealand svarte på spørsmål om hvorfor ikke Ardern hadde resevert bord at:

– Statsministeren sier hun må vente på bord som alle andre, ifølge avisen.