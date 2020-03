Tallene på smittede har doblet seg hver tredje dag i det siste i New York. Storbyområdet står nå for 60 prosent av USAs registrerte smittede, og smitteraten er åtte til ti ganger høyere der enn i resten av landet, skriver The New York Times.

– Vi må behandle New York-området som et høyrisiko-område, sier visepresident Mike Pence.

Toppen ventes nå mye tidligere i New York enn man anslo for kort tid siden. Det hvite hus ber nå alle som har vært i New York-området nylig om å gå i karantene i 14 dager for å unngå videre smitte til andre deler av landet.

Les også (+): Da skolene stengte, sendte vi barna til besteforeldrene

Sprer seg

Delstaten New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, beskrev tirsdag en «dramatisk» økning i antall smittede. Tallet i delstaten var nesten 26.000 onsdag.

All ikke-nødvendig virksomhet holdes stengt i New York. Skolene har vært stengt i en uke, og det er rekordfå på busser og t-bane. Men det er fortsatt folksomt i parkene, og New York-ordfører Bill de Blasio sier parkene kan bli stengt dersom ikke innbyggere viser at de overholder regler om avstand.

– Det som skjer i New York vil skje i California, staten Washington og Illinois – det er bare et spørsmål om tid. Det er bare det at det skjer først hos oss, sier Cuomo.

Trump: Åpner snart

Dette er også hva Verdens helseorganisasjon, WHO, mener kan skje. WHO mener USA kan bli det neste episenteret for koronaepidemien, siden landet nå står for en tredel av de nye smittede i verden. For øyeblikket er Europa episenteret, med Italia som det verst rammede landet i verden.

– Amerika vil snart bli åpnet for business, sier Donald Trump. Foto: NTB scanpix

Nå har signaler fra president Donald Trump skapt bekymring for den nasjonale strategien i koronakrisen. USA er inne i en periode på 15 dager med tiltak for å stoppe spredning. Den begynte 16. februar, med råd om at folk skal holde seg hjemme så mye som mulig, og holde avstand, slik at smittekurven kan flate ut. Retningslinjene fra Det hvite hus oppfordrer til hjemmearbeid og hjemmeskole der det er mulig, og en maks samling på 10 personer.

Trump sa mandag at mot slutten av 15-dagersperioden USA nå er inne i, vil man ta en avgjørelse om hva som skal gjøres videre, og har antydet at han ønsker å lempe på tiltakene.

– Amerika vil igjen, og snart, bli åpnet for business. Og langt raskere enn tre eller fire måneder, som noen antydet. Vi skal ikke la kuren bli verre enn problemet, sa Trump på en pressekonferanse mandag. Trump frykter de økonmomiske konsekvensene av nedstengning.

Les også: Etter 60 dager i isolasjon slipper millioner av kinesere endelig ut igjen

– Farlig

Men en rekke eksperter, inkludert Anthony S. Fauci, som er en av fagrådgiverne til presidenten i koronakrisen, mener det er viktig å holde restauranter, barer, skoler og andre arbeidsplasser stengt i flere uker til, skriver The Washington Post.

Tom Inglesby, direktør ved Johns Hopkins senter for helsesikkerhet, mener å lette på restriksjoner allerede vil kunne føre til en virusspredning som kan ta livet av millioner av mennesker i løpet av et år.

– Å begynne å snakke om å lette på restriksjonene kun en uke etter at de ble innført er uansvarlig og farlig, sier han.

Det er imidlertid ikke bare opp til Trump alene hvordan USA takler denne krisen. En rekke delstater og byer har innført sine egne tiltak som er strengere enn de nasjonale. Selv om signalene fra presidenten veier tungt, ligger myndigheten til mange tiltak på lavere nivåer. Det er guvernøren i hver enkelt delstat som kan beordre innbyggerne om å holde seg hjemme. Det er også på delstatsnivå at skolene stenger.

Dette er samtidig også problemet i USA: at det kan bety et lappeteppe av tiltak, ulikt fra stat til stat.

– Et nytt Wuhan

Mange deler New York-guvernør Cuomos frykt for at millionbyen bare antyder starten på hva som venter i USA.

Donald G McNeil, helse- og vitenskapsreporter i The New York Times, har fulgt og dekket koronakrisen nøye siden januar. Han frykter USA ikke klarer å iverksette strenge nok tiltak. Han mener New York er i en situasjon der enda strengere tiltak må iverksettes, som blant annet portforbud.

– Hvis vi ikke implemeterer disse tiltakene, vil vi ha et Wuhan i New York, et Wuhan i Seattle, et Wuhan i Sør-Florida (...) og så videre. Jeg håper vi ikke når det verste scenariet, men jeg frykter vi er på lang vei mot det, sier han i avisens podkast Daily.

– Vi har mye smerte i sikte, sier han.

Les også: Hvorfor er det blitt så ille i Italia? Fem faktorer.