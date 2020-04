Mange andre delstater har enten utsatt sine nominasjonsvalg eller besluttet å gjennomføre det med stemmegivning via posten.

Men valgkommisjonen i New York, som tidligere denne måneden enstemmig stemte for å stryke Bernie Sanders fra listen etter at han trakk seg fra Demokratenes nominasjonskamp, har nå valgt å avlyse nominasjonsvalget helt.

Joe Biden står igjen

Med Sanders ute av kampen, står Joe Biden igjen som Demokratenes eneste kandidat, og han blir etter alle solemerker den som skal utfordre Donald Trump i presidentvalget i november.

New York-guvernør Andrew Cuomo sa på sin daglige pressekonferanse mandag at han ikke vil stille spørsmål ved valgkommisjonens beslutning.

New York er den delstaten i USA som er hardest rammet av koronapandemien. Delstaten hadde allerede utsatt Demokratenes nominasjonsvalg fra 28. april til 23. juni på grunn av pandemien.

Over 1 million koronasmittede

Over 1 million amerikanere er registrert smittet av koronaviruset, viser nye tall fra Worldometer. Over 56.000 er så langt døde.

USA har lenge ligget på verdenstoppen i antall smittede og døde, foran både Spania, Italia og Frankrike.

På verdensbasis er over 3 millioner mennesker bekreftet smittet og over 210.000 er døde, ifølge Worldometer , som kontinuerlig registrerer tall fra alle verdens land.