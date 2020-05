I den femte episoden av Netflix-serien «The Last Dance», som omhandler Michael Jordan og Chicago Bulls 1997-1998-sesong, kommer det fram et Jordan nesten takket nei til et samarbeid med Nike. 35 år senere har det samarbeidet fått fornyet kraft, siden hans originale Air Jordans nå selges for nærmere 13.000 kroner.

Tilbake i 1984 designet Nike sko spesielt for Michael Jordans debutsesong for Chicago Bulls, og sent i 1984 ble skoen også sluppet for det internasjonale markedet. Skoen ble raskt forbudt av daværende NBA-sjef David Stern, og Nike relanserte en ny versjon med andre farger som Jordan fikk lov å bruke.

Skoen, som senere ble kjent som «Chicago» Jordan 1s, har ifølge Insider blitt solgt for i snitt 836 dollar (8500 kroner) siden den nyeste retroutgaven kom ut i 2015. Nettstedet skriver at StockX, der folk kan selge og kjøpe sneakers, nå melder at etterspørselen etter skoene Jordan brukte i «The Last Dance»-episoden nå går for opp mot 1700 dollar (17.000 kroner).

Michael Jordan (t.h.) i glansdagene. Foto: Tony Ranze/AFP/NTB scanpix

CNN skriver at prisen på Chicago-utgaven i snitt har gått opp fra 925 dollar (9500 kroner) til 1241 dollar (12.665 kroner) siden dokumentaren om Michael Jordan og Chicago Bulls ble sluppet for to uker siden.

– Den sneakeren startet en revolusjon, og utløste en brann som selv 35 år senere fremdeles brenner sterkt. Jordan 1-skoen er symbolsk, men den er også en god identifikator for hvem du er, sier skoartist Paul Barber om hvorfor skoen fortsatt er så populær den dag i dag.