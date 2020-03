Netanyahu mot ny knepen seier i Israel

– Dette er en stor seier for Israel, en seier mot alle odds, erklærte Netanyahu allerede mandag kveld. Men problemene er ikke over for statsministeren.

Oppslutningen på drøyt 29 prosent ser ut til å bli for liten til å sikre Netanyahus koalisjon flertall i nasjonalforsamlingen Knesset. Dermed kan det nok en gang bli utfordrende å danne ny regjering.

Kommentar: Demokratiet i Israel er i krise

Mangler to seter

Da stemmene fra 90 prosent av valgkretsene var telt opp tirsdag ettermiddag, lå Likud ifølge Jerusalem Post an til å få 36 seter i nasjonalforsamlingen Knesset, tre mandater mer enn i valget i september i fjor og ett mer enn i valget i april.

Partiets koalisjonspartnere, som inkluderer ytre høyrepartiet Yamina, samt flere ultraortodokse partier, ser ut til å få 23 representanter.

Dette er i tråd med valgdagsmålingene da valglokalene stengte mandag kveld. Om dette blir det endelige resultatet, vil alliansens 59 representanter fortsatt være to for lite til å sikre flertall i den 120 seter store nasjonalforsamlingen.

De endelige valgresultatene var ventet tirsdag kveld, men det offisielle resultatet blir først kunngjort etter åtte dager. Valgdeltakelsen endte på 71 prosent.

To uker etter valget må Netanyahu møte i retten som tiltalt i en større korrupsjonssak. At han risikerer fengsel for svindel, har tydeligvis ikke skremt hans lojale støttespillere.

– Seier for apartheid

En viktig sak for Netanyahu i valgkampen har vært ønsket om å annektere deler av den okkuperte palestinske Vestbredden. Knapt en uke før valget erklærte han at det planlegges bygging av 3.500 nye bosetterhjem nær Jerusalem.

Likuds framgang er derfor i praksis en «seier for bosetninger, annektering og apartheid», mener generalsekretær Saeb Erekat i Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO).

– Netanyahu bestemte seg for at fortsatt okkupasjon og konflikt er det som skal bringe Israel fram, sier Erekat i en uttalelse.

Etter planen skal den israelske statsministeren møte i retten 17. mars, tiltalt for bestikkelser, svindel og tillitsbrudd. Med valgseieren er det imidlertid ventet at han igjen vil be nasjonalforsamlingen om immunitet.

Skuffet

Likuds hovedrival, partiet Blått og hvitt, som ledes av Benny Gantz, ligger an til å få 32 mandater. Hele sentrumsblokken til Gantz, som omfatter Blått og hvitt, Arbeiderparti- og Meretz-gruppen, ser ut til å få mellom 39 mandater, mens den arabiske samlingslisten får 15 seter.

Gantz sier han hadde håpet på et annet resultat,

– Jeg deler deres skuffelse og smerte, sa han til tilhengere i Tel Aviv valgnatta.

Avigdor Lieberman og hans ultranasjonalistiske, men sekulære Israel Beiteinu-parti ligger an til å få sju mandater og kommer da som tidligere trolig på vippen.