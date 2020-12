Den kombinerte globale gjennomsnittstemperaturen over land- og havområder for november 2020 var 0,97 grader over gjennomsnittet for 1900-tallet på 12,9 varmegrader, opplyser NOAA.

Kun november i 2015 har vært varmere, med 1,01 grader over snittet. De ti varmeste november-månedene har alle vært etter 2004, og de fem varmeste har vært etter 2013.

Dette var den 44. november på rad som var over snittet for 1900-tallet.

Temperaturer i deler av Antarktis var minst 3 grader over gjennomsnittet, ifølge NOAAs data.

