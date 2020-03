Nærmer seg Italia: Hvorfor er det så ille i Spania?

19. februar var 2.500 spanske supportere fra det spanske fotballaget Valencia på plass i Milano i Italia for å se en Champions Leage-kamp mot Atalanta, en klubb fra den italienske byen Bergamo.

I dag er Bergamo i Lombardia episenteret i koronakrisen i Italia. Byens ordfører har beskrevet kampen som en «smittebombe». Litt senere i Spania var spillere, fans og sportsjournalister i Valencia blant de første som ble syke av koronaviruset, skriver The Guardian. 10. mars var det tid for ny kamp, denne gang kom Atalanta-spillere til Valencia i Spania, da til en kamp uten publikum. I mellomtiden hadde koronakrisen utviklet seg både i Spania og Italia.

Var kampen i Italia med på å starte krisen som nå eksploderer i Spania? Og hvorfor seiler Spania nå opp som det verst rammede landet i Europa etter Italia?

Les også (+): Mor i Nord-Italia til Dagsavisen: – Da skolene stengte, sendte vi barna til besteforeldrene

Øker kraftig

Torsdag var antall alvorlig eller kritisk syke av covid-19 nesten like høyt i Spania som Italia; i Spania var det 3.166 og i Italia 3.489, ifølge Worldometers. Dette til tross for at Italia har flere innbyggere enn Spania; Italia har rundt 60 millioner, mens Spania har rundt 47 millioner. Spania passerte onsdag Kina i antall døde, bare Italia hadde fortsatt flere enn Spania torsdag.

Antall smittede er nå også nesten på italiensk nivå, målt mot antall innbyggere. Med nesten 50.000 smittede i Spania utgjør det 1.059 per million innbyggere, mens det i Italia, med nesten 75.000 smittede, utgjør 1.230 per million innbyggere.

Madrid-området er verst rammet, etterfulgt av Catalonia, der Barcelona ligger.

Profilerte personer er blant de smittede: Statsminister Pedro Sanchez' kone er smittet, og visestatsminister Carmen Calvo er innlagt på sykehus.

Mangelfull testing

De første tilfellene av koronasmittede på fastlandet i Spania ble oppdaget i slutten av februar, da både i Madrid og Barcelona.

Flere faktorer er blitt trukket fram for å forklare hvorfor det nå er blitt så ille i Spania.

Manglende testing er nevnt som en grunn. Leger har forklart at det fram til ganske nylig ikke var mulig å foreta testing uten å be om tillatelse. I tillegg har det vært kapasitetsmangel på testing, og leger mener bedre planlegging for testing ville ha hjulpet i en tidlig fase i landet, skriver Vox.

– Treg respons

Men manglende testkapasitet er et problem i så godt som alle land så langt i koronakrisen, særlig i begynnelsen av spredningen.

Mange har kritisert treg respons og dårlige forberedelser fra myndighetene i Spania. Mye tyder på at viruset har fått spre seg før tiltakene ble innført og senere strammet inn i Spania. Flere store folkearrangmenter rakk å bli holdt før Spania innførte tiltak, blant annet store fotballkamper og en stor 8.mars-markering i Madrid, som samlet rundt 120.000 mennesker.

Manuel Jesus Arias-Maldonado, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Malaga, er kritisk til responsen fra den spanske regjeringen. I et intervju med Dagsavisen forklarer han hva han mener er årsaken til at situasjonen er blitt så ille i Spania:

– Hovedgrunnen er den dårlige responsen fra sentralregjeringen, skriver Maldonado i en e-post til Dagsavisen.

Regjeringen er nydannet, og er en koalisjon mellom Sosialistpartiet (PSOE) og venstrepartiet Unidas Podemos.

Les også: Er New York i ferd med å bli et nytt Wuhan?

Holdt marsj og kamper

– En nøkkelfaktor er at regjeringen var fast bestemt på å gjøre feministdemonstrasjonen 8. mars til en stor suksess, sier Maldonado.

Professor Manuel Arias-Maldonado ved Universitetet i Malaga tror viktig tid gikk tapt i Spania da det fortsatt var tillatt med store arrangementer. Foto: Åsne Gullikstad

– De ville ikke ødelegge denne markeringen. Heller ikke andre massive folkeforsamlinger, som fotballkamper, ble avlyst. Statistikken viser at de dagene var en viktig periode for massiv spredning av viruset. Først etter denne demonstrasjonen begynte regjeringen å reagere, men siden det ikke er blitt gjort gode forberedelser har responsen vært svært dårlig, mener Maldonado.

– Et godt bevis er at Fernando Simón, den ledende epidemiologen som styrer regjeringens respons på pandemien, da han ble spurt 7. mars om han ville råde noen til å droppe 8. mars-markeringen, sa at det måtte være opp til hver enkelt, i stedet for å anmode folk om å la være, slik WHO hadde foreslått til den spanske regjeringen, sier Maldonado.

Statsminister Sanchez' kone var en av dem som deltok, og som dager senere ble påvist koronasmittet.

Fra null til hundre

I begynnelsen og midten av mars begynte både antall smittede og døde å stige dramatisk i Spania. Uka etter 8. mars besluttet regjeringen blant annet å stenge skolene i de tre verst rammede områdene, blant annet Madrid. Den ba også folk om å holde seg mest mulig hjemme.

Statsminister Pedro Sanchez har innført beinharde tiltak, men kritikere mener regjeringen kom for sent på banen. Foto: NTB scanpix

Få dager senere gikk statsminister Sanchez enda lenger. Landet gikk på få dager fra nærmest normaltilstand til fullstending nedstengning: Lørdag 14. mars erklærte Sanchez ekstremtiltak. Folk skulle bare få lov å forlate hjemmene sine for å kjøpe mat og medisiner, reise til jobben, besøke sykehus og banker, eller foreta reiser knyttet til omsorg for barn eller eldre.

Samtidig stengte alle skoler, universiteter, restauranter, barer og hoteller, samt butikker med ikke-nødvendige varer. Lokale myndigheter i flere regioner hadde allerede innført lignende tiltak.

Fly fra Italia

Enkelte har påpekt at den sosiale livsstilen i Spania, i likhet med i Italia, har ført til mange møtepunkter blant folk, noe som kan ha bidratt til massiv spredning i en kritisk periode.

Manuel Arias-Maldonado mener folk har vært flinke etter nedstengningen.

– Spanske borgere har vært veldig lydige siden alarmen gikk. Folk holder seg hjemme under «lockdown». Men regjeringen kommuniserte ikke alvoret i situasjonen før det var for sent. At et fly fullt av italienere fikk lov å lande til kampen i Valencia den første uka i mars er et eksempel på det. Selv hadde jeg et møte i Madrid så tidlig som 25. februar, og bestemte meg for ikke å dra, på grunnlag av den daglige økningen i antalle smittede man registrerte i byen da, forteller Maldonado.

Les også: I Sverige åpner Sats treningssentrene igjen

Samler døde i ishall

Nå dør det så mange så raskt Madrid at det ikke er plass til å lagre de døde der de normalt oppbevares før begravelse. En ishall har blitt tatt i bruk.

Spania har et godt helsevesen, men økonomikrisen det siste tiåret har også rammet det. Landet har bare en tredel av sykehussenger per innbygger av hva Tyskland og Østerrike har, men likevel mer enn i Storbritannia og USA, skriver The Guardian.

– Helsevesenet vårt gjør så godt det kan ut fra manglende forberedelser. Flere medisinsk personale er blitt smittet her enn i Italia. Forsyninger mangler, og koordineringen mellom helsedepartementet og regionene er ikke topp. Tyskland har mye bedre kapasitet på intensivbehandling enn Spania, men Spania er på høyde med Frankrike og Italia, sier Maldonado.

Han kommer tilbake til forebygging:

– Virusspredningen i Italia har ligget foran oss rundt en uke til ti dager. I bunn og grunn kan man si at Spania kastet bort februar. Vårt system, som andres, er ikke skapt for å håndtere pandemier som dette. Det er derfor forebygging var så viktig, men det kom ikke på plass, mener Maldonado.

Han tror nedstengningen som nå pågår, vil virke.

– Det er en balanse mellom tiltak og fortsettelse av økonomisk aktivitet. Men vi går nå gjennom den verste fasen når det gjelder smitte og død, og denne fasen vil minst vare i en uke. Jeg regner med at nedstengningen vil bli myket opp i slutten av april. Men det gjenstår å se hvordan vi, uten en vaksine, skal fortsette å leve under mange restriksjoner –med mindre sommeren blir en alliert som stopper spredningen, sier Maldonado.

Les også: Hvorfor er det blitt så ille i Italia? Fem faktorer