Striden har stått mellom snø versus stein, skriver The Wall Street Journal.

Det er nemlig et flere meter tykt snølag helt øverst på fjellet, som på toppen av snølaget måler om lag 8.848 meter over havet.

Det er denne høyden Nepal i alle år har lent seg på, mens Kina på sin side har operert med en offisiell høyde som er fire meter lavere, altså høyden på selve fjellet.

De siste årene er det foretatt en rekke undersøkelser for å kunne gjøre nye, presise målinger – et prosjekt utført i samarbeid mellom de to landene.

Det endelige resultatet, som ennå ikke er kjent, vil bli kunngjort førstkommende tirsdag.

De to landenes myndigheter omtaler prosjektet som «et evig symbol på vennskapet mellom Nepal og Kina».

