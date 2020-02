Det britiske pressekorpset forlot statsministerboligen Downing Street No 10 i protest i dag, etter at journalister fra bl.a avisene Daily Mirror og The Independent ble nektet adgang til en pressebriefing fra embetsmenn ved statsministerens kontor om Storbritannias forhold til EU.

The Guardian skriver at hendelsen i Downing Street i dag følger mønsteret til Donald Trump, som lenge har forsøkt å hindre enkelte medier i å dekke presidentens aktiviteter.

Pressekorpset som dekker britisk toppolitikk var kommet til en pressebriefing om kommende Brexit-forhandlinger med EU i Downing Street 10 mandag. Der fikk de oppmøtte gitt beskjed om at bare inviterte fikk komme innenfor sperringen. Journalister og politiske redaktører for blant andre Daily Mirror, Huffington Post og The Independent ble bedt om å forlate rommet av Boris Johnsons kommunikasjonssjef.

Mediene på godkjent-listen inkluderte blant andre Daily Mail, Daily Telegraph, The Times, The Sun, Financial Times, aviser som tilhører den konservative delen av i britisk presse. Mens Daily Mirror, The Independent og Huffington Post er ansett som å ha en venstreside-profil.

Samtlige representanter fra de godkjente mediene, som også inkluderte The Guardian, Sky News, ITV og BBC, boikottet pressebriefingen i protest, slik at den ble avlyst.

– Urovekkende

Silingen av medier på pressekonferansen har vakt skarpe reaksjoner i britiske medier og politikk.

– Pressefrihet er en av hjørnesteinene i et demokratisk samfunn og journalister må få anledning til å stille regjeringen til ansvar. Det er urovekkende at Boris Johnson nå ser ut til å bruke Donald Trumps taktikk for å unngå ubehagelige spørsmål, sier Labours talsperson for kultur og medier, Tracy Babin, til The Independent.

Storbritannias statsminister Boris Johnson. Foto: NTB Scanpix

Talspersoner for Downing Street No 10 gikk senere ut i britiske medier og forklarte at det dreide seg om en nyetablert praksis for pressebriefing av en «indre krets» av journalister, og at de ikke holdt kritisk innstilte medier utenfor. Downing Street-pressekorpset avviste at det har eksistert noen indre eller ytre krets av medier i slike pressebriefinger med embetsverket.

– Det var svært ubehagelig å bli stående i den ene enden av rommet mens navnene ble lest opp, en etter en, på kolleger som fikk slutte seg til gruppen som ble ansett for å være «akseptabel» av No 10. Skummelt og trist, skrev Daily Mirrors politiske redaktør Pippa Crerar på Twitter etter hendelsen.

– I mine 22 år som politisk journalist har jeg aldri opplevd en dag som idag, skrev politisk redaktør i Huffington Post Paul Waugh på Twitter.

Gjemte seg i kjølerom

Under valgkampen i høst ble avisen Daily Mirror nektet adgang til Boris Johnsons valgkampbuss.

I en mye omtalt, direktesendt hendelse på valgdagen ifjor gjemte Boris Johnson seg i et kjølerom for å unnslippe en ITV -reporter som ba om et intervju.

Like etter valget fikk flere av Boris Johnsons ministre beskjed fra statsministerens kontor om ikke å stille opp på BBCs «Today», flaggskipet blant BBCs aktualitetsprogram på radio.

