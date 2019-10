Søndag opplyste forsvarsminister Mark Esper at USAs plan er at alle de amerikanske soldatene som trekkes ut av Syria skal stasjoneres vest i Irak. Det ser imidlertid ut til at Irak motsetter seg disse planene.

I en uttalelse til nyhetsbyrået INA sier det irakiske militæret at de amerikanske troppene har fått tillatelse til å gå inn i landet fra Kurdistan, men at de senere vil bli flyttet ut av Irak.

– Troppene har ikke tillatelse til å bli i Irak, heter det i uttalelsen.

Kurdistan

En kolonne med amerikanske tropper krysset mandag grensen fra Syria og inn i Dohuk-provinsen i Kurdistan.

Det var 9. oktober at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan innledet en lenge varslet militæroffensiv mot det nordøstlige Syria, der han vil opprette en rundt 30 kilometer bred «sikkerhetssone» på syrisk side av grensa. Begrunnelsen er at han vil holde syriskkurdisk milits på avstand, og Tyrkia ønsker også å sende millioner av syriske flyktninger tilbake til Syria og bosette dem i «sikkerhetssonen».

USAs president Donald Trump har bestemt å trekke alle amerikanske soldater ut av Syria, og «hente dem hjem».