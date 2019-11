Nederlandsk parti vil forby europeiske flyreiser

Av Magnus Fossen - ABC Nyheter

Utenfor Amsterdam ligger Schiphol lufthavn, Europas fjerde største flyplass. Får Partij van de Arbeid (PvdA) gjennomslag for sitt forslag, kan det bli en brå slutt på flyturer innad i Europa.

Her hjemme i Norge tok MDG til orde for en kraftig oppjustert flyseteavgift i sitt alternative budsjett, der en flyreise utenlands ville kunne koste 600 kroner per person. Dette forslaget vil blekne sammenlignet med hva som nå foreslås i Nederland.

Flyforbud på sikt

Under et møte i Eindhoven vedtok opposisjonspartiet PvdAs medlemmer at de ønsker en flyavgift på minst 100 euro, cirka 1000 norske kroner på flyvinger til og fra Nederland. Ifølge det danske bransjenettstedet Check-in ønsker partiet, «dersom det blir et bedre jernbanetilbud i Europa», å forby alle europeiske flyreiser. Representantenes hus for partiet støtter forslaget, men skal være uenige i en ukjent del av innholdet, ifølge Luchtvaartnieuws, som Check-in refererer fra.

Flertallet i partiet ønsker å få ned CO2 -utslippene i den nederlandske luftfarten, som i stor grad preges av KLMs hub på Schiphol. I oktober i år ble 4,6 millioner passasjerer fraktet rundt om i Europa via flyplassen.

Flyskam i medvind

I andre land jobbes det også for å redusere flybruken. Svenskene har «flyskam» satt sitt preg på innenrikstrafikken, mens arbeiderpartiet i Storbritannia (Labour) ønsker å forby flyturer med forurensende privatfly fra 2025, dersom de kommer i regjering. I Tyskland har demonstranter tatt til orde for en flyboikot-kampanje én uke i februar, kalt «Tyskland flyr ikke».

I vår gikk den nederlandske regjeringen inn for en flyavgift på syv euro per passasjer. Den skal være gjeldende fra 2021. PvdA sitter i dag i opposisjon i Nederland og fikk ved valget i 2017 ni av 150 representanter, en nedgang fra 38.

