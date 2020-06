Nato vedtok nytt forsvarskonsept

– Møtet har vært en bekreftelse på at det er greit å være flere sammen under utfordrende hendelser, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NTB i en kort pause på starten av det to dager lange møtet.

– Vi har blant annet sett på hvordan vi kan få oversikt over kapasitet og støtte hverandre dersom det kommer en bølge nummer to med covid-19-smitte, sier statsråden.

Nytt konsept

Samtidig understreker generalsekretær Jens Stoltenberg at de sikkerhetspolitiske utfordringene som eksisterte før pandemien, ikke er blitt borte.

– Natos oppgave er fortsatt å forsvare alle allierte mot enhver trussel. I dag har vi diskutert Russlands økende kjernefysiske missilkapasitet, og de sikkerhetspolitiske konsekvensene av dette, sier han på en pressekonferanse etter møtets første dag.

Ministrene ble enige om et nytt konsept i møte med Russlands oppbygging. Stoltenberg omtaler det som en «omfattende og balansert pakke av politiske og militære tiltak».

– Det inkluderer styrking av luft- og missilforsvaret, men vi vil ikke speile det Russland gjør. Vi har ingen planer om å utplassere landbaserte kjernefysiske missiler i Europe, forklarer han.

Mener Kinas makt forplikter

Nato-sjefen har flere ganger sagt at alliansen ikke ønsker noe nytt våpenkappløp, men trekker fram en historie med rustningskontroll og nedrustning.

– Siden den kalde krigen er Natos atomvåpenarsenal redusert med 90 prosent, men andre må også bidra. Som en stor militærmakt har Kina et stort ansvar, og det er på høy tid at de deltar i global rustningskontroll, sier generalsekretæren.

Forsvarsminister Bakke-Jensen sier det nye Nato-konseptet sikrer politisk samhold og retning for alliansens videre arbeid.

– Her vil Norge fortsette den gode jobben vi gjør med å ha en god forståelse av situasjonen i nord og fortsette å være øyne og ører for Nato, sier han.

Afghanistan og Irak

Et annet tema som ble tatt opp på møtet, er Natos oppdrag i blant annet Afghanistan og Irak. Ministrene gjentok sin forpliktelse til sikkerhetssituasjonen i Afghanistan og til å trappe opp innsatsen i Irak, i samråd med lokale myndigheter.

– I tillegg har begge landene bedt om hjelp i kampen mot covid-19 og fått bistand. Det viser at våre partnere kan stole på oss, også når det kommer til å bekjempe pandemien, sier Stoltenberg.

