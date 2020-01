Nato trekker en del av styrken ut av Irak på ubestemt tid

– Nato opprettholder sin tilstedeværelse i Irak. Vi er forberedt på å fortsette vårt opptreningsoppdrag og kapasitetsoppbygging når situasjonen tilsier det, sier kilden.

Nato har allerede stanset treningsoppdragene på bakken i Irak etter at USA før helgen likviderte den iranske Revolusjonsgardens eliteenhets leder Qasem Soleimani med en drone i Bagdad.

500 soldater

Nato har rundt 500 soldater i Irak, der de driver opplæring av landets militære styrker som kjemper mot ekstremistgruppen IS.

Norge har rundt 70 soldater i Irak, men de er ikke del av Natos styrke. Det norske bidraget har siden 2015 deltatt i den USA-ledede koalisjonen mot IS. Norges rolle er å gi råd og trene irakiske sikkerhetsstyrker.

Seniorrådgiver Marita Isaksen Wangberg i Forsvarsdepartementet opplyser til NTB at situasjonen er uendret for de norske styrkene, ettersom de er en del av den USA-ledede koalisjonen i Irak og ikke Nato-styrken.

– Vi avventer beslutningen fra den irakiske regjeringen, og inntil da blir de norske styrkene i landet, sier hun.

Franske styrker blir

Frankrike har rundt 200 soldater som også inngår i den USA-ledede koalisjonen mot IS. Frankrike har ikke til hensikt å trekke sine soldater ut, opplyste en fransk regjeringskilde tirsdag ettermiddag.

Koalisjonen er i Irak på invitasjon fra irakiske myndigheter. USA har rundt 5.200 soldater i Irak, men den irakiske nasjonalforsamlingen vedtok søndag at koalisjonens styrker må forlate landet.

Mandag sendte lederen for den amerikanske styrken i Irak, brigader William Seely, et brev til lederen for den irakiske felleskommandoen. Budskapet var at den amerikanske styrken i Irak forbereder seg på å reise.

Mahdi fikk brev

Kort tid etter tilbakeviste forsvarsminister Mark Esper at USA forbereder seg på å trekke seg ut. Forsvarssjef Mark Milley bekreftet Espers uttalelse, men sa også at brevet var ekte. Det var ifølge forsvarssjefen sendt på grunn av en feil begått av Frank McKenzie, USAs øverstkommanderende i Midtøsten.

– Det burde ikke ha blitt sendt, sa Milley.

Tirsdag bekreftet Iraks statsminister Adel Abdel Mahdi at han mottok dette brevet mandag.

Pentagon opplyste mandag at det dreide seg om en kladd og at brevet ikke var blitt signert, men Mahdi sa tirsdag at han mottok signerte og oversatte kopier klokken 20 mandag kveld.

– Brevet tar for seg styrkeomplassering med mål om uttrekking fra landet. Beskrivelsene var svært klare, sa Mahdi tirsdag.