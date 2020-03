RAMALLAH (Dagsavisen): Folk går fort fram og tilbake i al-Irsal gaten i Ramallah. Kanskje er drømmen om uavhengighet, fred og sikkerhet nesten som blåst for tida, men fremdeles må en jo skaffe mat på bordet.

Al-Irsal gaten er en av hovedgatene i den palestinske byen på den okkuperte Vestbredden. I den ene enden ligger Mukata’a, det gamle militærhovedkvarteret som britene bygde for 100 år siden, og som nå huser kontoret til den palestinske presidenten Mahmoud Abbas. Israelerne står utenfor byen.

I den andre enden av al-Irsal-gaten ligger al-Manar plassen, det som i praksis er en rundkjøring i sentrum av byen, men som også er stedet der palestinere gjerne samler seg for å demonstrere. En lokal kafé med det interessante navnet Star & Bucks venter ved plassen.

Ingen demonstrasjoner

Men i disse dager er politioppmøtet ved al-Manar-plassen noe større enn vanlig. Også president Abbas rett opp i gata er klar over misnøyen som koker under overflaten. Og han har ingen planer om å la folk protestere verken mot det ene eller det andre.

– Livet er hardt her, forteller Wasim Duekat, en 24-årig student.

– Vi har ikke penger. Det eneste vi kan gjøre nå er å arbeide, arbeide, arbeide, vi kan knapt tenke på andre ting, sier han til oss.

Vi møter ham like ved Kentucky Fried Chicken-restauranten langs Irsal-gaten. Lukten av varm matolje ligger tungt i luften. Kanskje var det ikke amerikansk fastfood palestinere drømte om da frigjøringskampen for alvor startet på 70-tallet. Men så skulle likevel frityrstekte kyllinger og tegn til en forbrukerkultur komme før friheten og virkelig uavhengighet.

Men trengte det å gå som det gikk? De fleste palestinske lederne vil svare at en står overfor langt sterkere makter, Israel og USA, og at det er lite en kan gjøre. Men likevel, når en snakker med folk i gaten er det klart at bildet også er langt mer sammensatt.

Frigjøringskamper, som palestinernes, er jo nesten alltid preget av at en side er uforholdsmessig sterkere. Likevel har en lang rekke nasjoner frigjort seg fra for eksempel kolonialistiske undertrykkere med langt mer suksess. Og selv om det er riktig at Israel er langt sterkere enn palestinerne og også har mye av skylden for dagens situasjon, blir faren for at et fokus på andres feil lett kan brukes til en slags fatalistisk ansvarsfraskrivning: At «vi» ikke kan gjøre noe for å bedre vår situasjon.

Sinne under overflaten

Men hvis en går rundt i Ramallahs gater og spør det spørsmålet som så sjelden stilles – måtte det gå som det gikk? – ser en imidlertid raskt et annet bilde enn det som er så vanlig i vestlig presse – og her er virkeligheten langt mer kompleks.

– Vi er rasende, men det er ingenting vi kan gjøre. Vi kan ikke engang demonstrere, for da blir vi bare arrestert med en gang, klager 18-år gamle Ghassan, som er fra en landsby rett nord for Ramallah.

Andre igjen fokuserer på at korrupsjonen herjer innad i den palestinske myndigheten.

– De fleste her stoler ikke på regjeringen, for den tjener kun seg selv, og ikke folket, sier Fatimah Azzam, en 32 år gammel tanntekniker.

– Det er som om de ikke representerer oss palestinere, legger hun til.

Men begge disse to maler da et litt annet bilde, og dette igjen får politiske konsekvenser: For nettopp på grunn av korrupsjonen og det ennå uteblivende demokratiet, sitter den palestinske regjeringen på Vestbredden igjen med liten grasrotstøtte. Og siden den har liten oppslutning og støtte, har den også lite diplomatisk spillerom i enhver mulig forhandlingssituasjon vis-à-vis Israel eller USA.

Problemene disse to tilfeldige palestinerne i Ramallah peker på kan til en viss grad faktisk indikere at mye av Vestens tilnærming til Palestina etter Oslo-avtalen i 1993 inkluderte en kardinalfeil: Antakelsen i Vesten var at det nesten eneste viktige var framskritt i fredsforhandlingene, og så kunne heller demokratiutvikling og kampen mot korrupsjonen vente til etterpå. Men slik burde det ikke vært, er svaret når en lytter til palestinere selv.

Lang fireårsperiode

President Mahmoud Abbas, som ble valgt til en fireårsperiode i 2005, men ennå sitter som sitt folks uvanlige leder 15 år senere, må i dag ty til en undertrykking av den frie pressen for å opprettholde sin makt. Dette i seg selv undergraver muligheten for framveksten av et sivilsamfunn, og i tillegg blir Abbas selv da ofte sett på som fienden.

– Abbas tjener israelerne, ikke oss, forteller Wasim Duekat, som selv akkurat var på vei inn til Kentucky Fried Chicken. Men da vi så spør en annen tilfeldig forbipasserende, Fouad, en 34-årig bankmann, om det da kanskje var feil ikke å bruke de åtte årene da Barack Obama var president bedre.

– Det er ikke noen forskjell mellom Obama og Trump. Det er ikke noe vi kunne gjøre, for de er begge styrt av den sionistiske bevegelsen, sier Fouad til oss, og omfavner konspirasjonsteorier om jødisk makt.

Mens det er helt klart at palestinerne står tilbake relativt maktesløse vis-à-vis Donald Trump i USA og Benjamin Netanyahu i Israel, begynner det også å bli klart at ting ikke trengte å gå som det gikk. Israel sitter på de fleste kortene, men slik vil jo situasjonen alltid være i forholdet mellom en undertrykkende makt og en frigjøringsbevegelse. Men, og her er nøkkelproblemet – palestinere på Vestbredden og i Gaza drømte ikke at deres framtidige stat kun skulle bli nok et arabisk ikke-demokratisk regime. Men deres stemmer ble aldri tilstrekkelig hørt, og tilbake satt da en palestinsk president som da heller ikke lenger hadde tilstrekkelig støtte til at han kunne ta vanskelige beslutninger som sitt folks leder.

Og kanskje var det Ahmad Salah, en 32 år gammel palestiner vi møtte i sentrum av Ramallah, som sa det best. Han ble født det samme året som palestinske og israelske forhandlere i all hemmelighet møttes utenfor Oslo.

– Vi kjenner jo ikke noen annen virkelighet i dag. Det er dette som er det normale. Men det kan ikke være slik, for det er jo helt sykt.

