Nakenkampanjen mot pels avvikles på grunn av suksess

Etter tre tiår med nakne modeller og kjendiser bak slagordet «I'd rather go naked than wear fur» skal den amerikanske dyrevernsorganisasjonen PETA nå avslutte kampanjen.

«Nå som pels nesten ikke brukes mer, er det på tide at denne kampanjen nå går samme vei som minksjalet, så PETA kan fokusere på andre områder der dyrene trenger hjelp, som lær, ull og eksotisk skinn», skriver PETA på sine nettsider, der nyheten ble kunngjort tidligere denne uken.

En rekke av USAs største kjendiser innen mote og musikk har stilt opp for kampanjen - mer eller mindre nakne.

– Det er uvanlig at en organisasjon stopper en kampanje på grunn av suksess, sier PETA-representant Dan Matthews til CNN.

Det var Matthews som formulerte slagordet «I'd rather go naked than wear fur» på slutten av 1980-tallet, skriver CNN. Det ble først brukt i aksjoner av PETAs egne aktivister. I 1990 ble bandet The Go-Gos, med bl.a Belinda Carlisle, de første artistene som stilte opp for kampanjen.

Siden har en mengde supermodeller, kjendiser og artister verden over stilt opp for kampanjen, inkludert Kloe Kardashian, Pamela Anderson, Tommy Lee, Dennis Rodman, Pink og Wacka Flocka Flame. Samtidig har kampanjen fått kritikk fra feministisk hold for å være spekulativ.

PETA har hatt kampanjeplakatene på store boards både i USA og andre land.

– Vi har kjempet lenge, men de siste årene har trenden snudd, og både publikum og designere tar avstand fra pels, sier Matthews til CNN.

Tatovert basketstjerne Dennis Rodman i kampanjevarianten «Ink Not Mink». Foto: Peta

PETA viser blant annet til at California nå har forbudt salg av pelsprodukter, og at det er innført lover mot pelsdyrhold i flere europeiske land.

Ledende motehus som Prada, Chanel og Burberry har sluttet å bruke pels. I 2018 boikottet London Fashion Week bruk av pels.

I høst vedtok Stortinget en styrt avvikling av norsk pelsdyrnæring innen 2025.

– At PETA-kampanjen ikke anses som nødvendig lenger, stemmer med vår erfaring på området. Pels er det veldig få som har noe positivt forhold til. Folk forstår at det å gå med pels er å pynte seg med dyrs lidelser, sier Siri Martinsen, leder i organisasjonen NOAH - for dyrs rettigheter.

Hun var med på å organisere PETAs «I'd rather go naked than wear fur»-kampanje under OL på Lillehammer i 1994.

– PETA spurte oss om å inngå et samarbeid under OL på Lillehammer. Da viste vi en variant av denne kampanjen i Norge, med Naomi Campbell og andre kjente modeller fra den tiden, forteller Martinsen.

90-tallets supermodeller stilte villig opp for naken mot pels-kampanjen. Foto: PETA

– Vårt inntrykk er at PETAS kampanje er hatt stort gjennomslag. I Norge har vi hatt våre egne kampanjer - Kjendiser mot pels og Mote mot pels - som har hatt stor oppslutning. Det er viktig at kampen mot pels har engasjert modeller og kjente mennesker med påvirkningskraft, sier Martinsen. I 2010 startet kampanjen Mote Mot Pels etter initiativ fra bl.a klesdesigner Fam Irvoll, i samarbeid med NOAH. Kampanjen har idag støtte fra 250 norske bransjeaktører.

– I land der det har vært mindre av slike kampanjer, for eksempel i Danmark, har pelsbransjen donert pelser til kjendiser, modeller og motepersonligheter for å få reklame. PETA og vi har kommet pelsbransjen i forkjøpet, sier Martinsen.

