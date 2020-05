Tirsdag tvitret Trump at stemmegivning per post ville føre til valgfusk. Twitter la til en lenke til fakta som viser det motsatte, noe som får presidenten til å rase.

– Republikanere føler at sosiale medier totalt utestenger konservative stemmer. Vi vil regulere dette strengt eller stenge dem helt ned for å hindre at så skjer, tvitret Trump onsdag.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

Trump kan ikke

USAs president kan ikke på egen hånd regulere eller stenge selskaper. Slike grep må eventuelt tas av Kongressen eller det føderale forvaltningsorganet for telekombransjen, Federal Communications Commission.

Da Trump kom med trusselen, gjentok han sine ubegrunnede påstander om at stemmegivning per post vil føre til valgfusk. Presidenten har selv rundt 80 millioner følgere på Twitter og har ikke utdypet trusselen om å regulere eller stenge sosiale medier.

Vegret

Mikrobloggtjenesten har lenge vegret seg for å gjøre noe med Trumps mange uriktige påstander. Nå har Twitter altså lagt til kontekst til to Twitter-meldinger fra den amerikanske presidenten som handler om stemmegivning.

Deromot har Trump fått lov til å legge ut nye innlegg på Twitter som hevder Barack Obama har brutt loven i forbindelse med etterforskningen av spesialrådgiver Michael Flynn. Trump kaller dette #Obamagate, og det hele er avfeid som en konspiraskonsteori. Dette innlegget fra Trump får stå uten en andvarsel fra Twitter.

New papers make CLEAR that the Obama Administration SPIED, in an unprecedented manner, on the Trump Campaign and beyond, and even on the United States Senate. Nobody would ever have believed that this level of illegality and corruption would be taking place in our beautiful USA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

Trumps valgkampsjef Brad Parscale anklaget på Twitter mikrobloggtjenesten for å være partisk og fastslo at de har trukket sin reklame på Twitter for månedsvis siden. Twitter la imidlertid i november 2019 ned et forbud mot politisk reklame.

Ytringsfrihet

Trump selv anklager altså Twitter for å blande seg inn i presidentvalget i år. Han peker på at faktaene som Twitter har lenket til i hans innlegg om poststemmer, er basert på faktasjekk fra falske nyhetssteder som CNN og Amazon-eide Washington Post

– Twitter undertrykker ytringsfriheten og jeg som president vil ikke la det skje, tordner Trump i en melding.

Det hvite hus' pressetalskvinne Kayleigh McEnany forsvarer Trumps uttalelse. Hun peker på at det i Los Angeles ble registrert 100.000 unøyaktige velgerregistreringer på grunn av en teknisk feil.

– Systemet registrerte ved en feil velgere som post-velgere, og 1.500 som ikke var stemmeberettiget ble registrert som velgere, tvitrer hun.

