Sammen med Tsjekkia har Belgia vært Europas aller hardest rammede land i koronakrisen i høst når man ser på smittede per innbygger. I begynnelsen av forrige uke trakk helseminister Bent Høie fram Belgia som et skrekkeksempel, og viste en graf over smittekurven der.

– Hvis vi ikke stopper smittespredningen i Norge nå, kan vi stå i en lignende situasjon om sju uker, advarte helseministeren.

Koronaepidemien eksploderte nemlig i Belgia i oktober. Belgia var et av de hardest rammede landene i Europa i våres, og er blitt det nok en gang i høst.

Men nå ser Belgia klare lyspunkt, og ser ut til å ha klart å snu utviklingen. Den samme positive utviklingen kan sees også i andre hardt rammede land i Europa nå.

Riktig vei

Dette er tallene som oppmuntrer i Belgia nå:

* Antall nye daglige smittetilfeller er under en firedel nå av hva det var for tre uker siden: 1. november var det i gjennomsnitt blitt registrert 17.800 nye smittede gjennomsnittlig hver dag de siste sju dagene. 19. november var det samme gjennomsnittstallet for de siste sju dagene 4.300 nye smittede, viser en oversikt fra Worldometers.

* Antall sykehusinnleggelser har gått betydelig ned: Mellom 13. og 19. november ble gjennomsnittlig 372 pasienter lagt inn daglig. Det er en nedgang på 25 prosent fra uka før, ifølge tall fra Scienco, melder The Brussel Times.

* Kurven for dødsfall ser ut til å ha flatet ut de siste dagene, ifølge tall fra Worldometers. Kurven over dødsfall gikk rett til værs fram til midten av november i Belgia. Siden dødsfallene inntreffer opp til flere uker etter smitte, vil det være et etterslep som gjør at man må vente litt før man ser en klar tendens her.

Stengte ned

Kurvene sammenfaller med at Belgia innførte nedstengning 2. november: Resultatene etter tiltak kommer gjerne etter to til tre uker.

Blant tiltakene som er innført er stengning av serveringssteder, kraftige begrensninger i sosial omgang og stengning av alle butikker som ikke selger nødvendige varer.

I november har dødstallene vært de høyeste Belgia har sett siden slutten av april. Det er ikke blitt fullt så høye dødstall som på den verste toppen i midten av april, men ikke langt unna. For en uke siden var det gjennomsnittlig 200 som døde hver dag i Belgia den siste sjudagersperioden. På det verste i april var tallet oppe i 280 dødsfall i gjennomsnitt over en sjudagersperiode.

Et forbehold som må tas over kurven for antall smittede er at Belgia fra 21. oktober bare har testet personer med symptomer. Det betyr at en del smittede ikke vil bli fanget opp i statistikken. Fra mandag skal man gjenoppta testing av dem uten symptomer, skriver The Brussel Times.

Men at antall sykehusinneleggelser går ned er likevel et tegn som tyder på at smitten har gått ned.

Ned i andre land også

Også i hardt rammede land som Tsjekkia, Frankrike og Spania ser man nå en dalende kurve av antallet nye daglige smittede, ifølge en oversikt over grafene fra OurWorldInData.

* I Frankrike er antall daglige nye smittede nesten halvert siste halvannen uke. Gjennomsnittlige daglige nye smittede de siste sju dager var rundt 23.500 i Frankrike 19.november. Tilsvarende gjennomsnittstall per dag siste sju dager var hele 55.000 den 8. november, ifølge Worldometers.

* Det samme ser man i Tsjekkia. Der er antall daglige nye smittede mer enn halvert de siste tre ukene. Mens gjennomsnittet for en sjudagersperiode var 12.500 nye smittede hver dag i Tsjekkia 28. oktober, var det gått ned til 5.000 nye smittede i et gjennomsnitt av de siste sju dager den 19. november.

* Spania har sett nesten en halvering i antall nye daglige smittede siden månedsskiftet når man ser på gjennomsnittett over sjudagersperioder.

Flater ut i Storbritannia

Frankrike har hatt enorme smittetall i høst, men har flere innbyggere enn Belgia og Tsjekkia. Belgia og Tsjekkia har toppet listen i Europa når man ser på situasjonen i forhold til antall innbyggere.

Storbritannia har også hatt en dramatisk høst. Så langt ser man ikke en skarp nedgang som i noen av de andre landene, men kurven for nye smittede har flatet ut. Man ser tidlige tegn på at Englands andre nedstengning nå er i ferd med å gi resultater i form av færre smittede i England, ifølge professor Neil Ferguson ved Imperial College London. Han mener det er for tidlig å si hvor det bærer de neste par ukene.

Helseminister Matt Hancock kommer imidlertid med en oppmuntring til befolkningen. Han sa fredag til Sky News at regjeringen håper å rulle ut covid-19-vaksinering allerede innen «få uker». Storbritannia har bestilt vaksiner fra Pfizer-BioNTech til å vaksinere 20 millioner mennesker, og fem millioner doser fra Moderna.

Begge produsenter håper en godkjenning er rett rundt hjørnet. Pfizer/BioNtech har nå levert inn søknad om hastegodkjennelse til legemiddeltilsynet FDA i USA, ble det meldt fredag.

