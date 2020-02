Det pågår for tiden en knallhard kamp om å bli Det demokratiske partiets presidentkandidat og da også den som skal utfordre Donald Trump i valget til høsten. Det er debatt mellom de demokratiske kandidatene natt til torsdag og valg i Nevada tirsdag 25. februar.

Onsdag kom det en ny nasjonal måling som viser at Bernie Sanders har en soleklar ledelse over de andre som stiller til valg. Nå avgjøres riktignok valgene på delstatsnivå, men de nasjonale tallene kan gi en pekepinn på hvor vinden blåser.

Målingen til Washington Post og ABC News viser at Sanders nå har hele 32 prosent oppslutning. Det er nesten dobbelt så mye som Joe Biden og hans 17 prosent. Biden som fram til valgene i Iowa og New Hampshire var den store favoritten sakker nå akterut. Noe overraskende har New Yorks tidligere borgermester Michael Bloomberg 14 prosent på målingen. Deretter følger Elizabeth Warren med 11 prosent, Pete Buttigieg med 7 prosent og Amy Klobuchar med 6 prosent.

Iowa

Fortsatt er det stird om resultatet i Iowa, skriver NTB.

Resultatet fra mer enn 100 valgkretser er kontrollert og rettet i 26 av dem. I den nye opptellingen får Pete Buttigieg 26,188 prosent av delegatene, mens Sanders får 26,184 prosent, skriver CNN.

Opptellingen påvirker likevel ikke fordelingen av de nasjonale delegatene. Buttigieg får 14 delegater fra Iowa, og Sanders får 12 delegater, ifølge partiet.

Ingen vinner

Nyhetsbyrået AP skriver at det fremdeles ikke er i stand til å utrope en vinner i Demokratenes første nominasjonsvalg siden resultatene fremdeles ikke er nøyaktige og skal kontrolleres.

Jeff Weaver, lederen for Sanders valgkampapparat, sier de har vært i kontakt med Det demokratiske partiet i Iowa gjennom kontrolltellingen.

– Ut fra det vi forstår er resultatet, vil vi be om en ny telling, sa Weaver til nyhetsbyrået AP tirsdag.

