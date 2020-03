Den demokratiske presidentkampen er klar for den viktigste datoen i hele nominasjonsprosessen: Supertirsdag. Ingen annen dato er det så mange delstater som avholder valg samtidig og så mange delegater som står på spill.

Den siste uka er det blitt klart for alvor at Demokratene står foran en helt uvanlig nominasjonsprosess. Nominasjonsvalget i Sør-Carolina sist lørdag beviste at det er for tidlig å avskrive forhåndsfavoritten Joe Biden. Etter en brakseier med over 48 prosent oppslutning er Barack Obamas gamle visepresident fortsatt med i kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat.

Bidens overveldende seier betyr at Bernie Sanders' sjanser til å kunne erklære en tidlig seier har minsket betraktelig.

Og det ligger ikke bare an til en tvekamp mellom Sanders og Biden. Til tross for at vinneren fra det første nominasjonsvalget i Iowa, Pete Buttigieg, hoppet av racet søndag kveld (i tillegg til milliardæren Tom Steyer som trakk seg lørdag), er det fortsatt hele seks kandidater med i konkurransen etter at de fire første nominasjonsvalgene er over.

Det er helt uvanlig såpass langt ut i prosessen, sier kommentator Henrik Østensen Heldahl i podkasten «2020» som lages av nettstedet AmerikanskPolitikk.no i samarbeid med Dagsavisen.

– Det er aldri så mange kandidater som pleier å være med på supertirsdag, det pleier kanskje å være to-tre. Dette er superuvanlig, sier han.

– Vi har fått bekreftet at dette ikke blir en sånn valgkamp der Sanders stikker av med seieren tidlig og vinner nominasjonen klart. Det kommer til å bli en kamp som varer hele veien inn, enten mellom Sanders og en annen kandidat eller at Sanders leder og de andre prøver å ta så mange delegater de greier, utdyper han.

Heldahl har fulgt kandidatenes valgkamp på bakken i Sør-Carolina den siste uka.

Står sterkt hos svarte

Bidens seier i Sør-Carolina forklares særlig med hans sterke oppslutning blant svarte velgere. Men det er flere ting som har gitt Biden momentum den siste uka, påpeker redaktør Are Tågvold Flaten i AmerikanskPolitikk.no: Han hadde en solid debattopptreden i Sør-Carolina sist onsdag og han har fått støtte fra flere sentrale Demokrater (deriblant «innpisker» Jim Clyburn).

– Dette kan være det han trenger inn i et par supertirsdagstater, sier Flaten.

Sannsynligheten for at ingen av kandidatene får flertall på Demokratenes landsmøte har økt etter lørdagens nominasjonsvalg i Sør-Carolina, i følge analysenettstedet Fivethirtyeights prognoser for valgresultatet. Det er nå 59 prosent sannsynlighet for at ingen får flertall, mens Bernie Sanders' sjanser til å vinne flertall har sunket til 27 prosent.

I USA er det ikke antallet stemmer som avgjør hvor stor oppslutning en kandidat har og hvem som vinner, men hvor mange delegater på landsmøtet som støtter kandidaten. Når stemmene telles opp etter hvert nominasjonsvalg gjøres resultatet om til antall delegater.

Vinneren må kapre 1.991 av totalt 3.979 delegater for å gå av med seieren.

Om ingen av kandidatene greier dette i første runde blir det opp til delegatene å avgjøre hvem som blir partiets presidentkandidat. Da ligger det an til hestehandler og forhandlinger på landsmøtet og det kan ende med at de såkalte superdelegatene avgjør det hele. De er guvernører og andre som har bestemte roller i partiet og de står fritt til å stemme på hvem de vil.

Forklaringen på at såpass mange kandidater fortsatt er med i konkurransen til tross for lav oppslutning kan skyldes at de satser på å ende opp som en slags kompromisskandidat på et delt landsmøte, sier seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier.

– Om partiet ender med å stå delt mellom Joe Biden og Bernie Sanders kan Elizabeth Warren tenkes å være et kompromiss for fløyene. Hun konkurrerer med Sanders, men regnes som mer spiselig for de moderate, sier han.

– Det ironiske er at flere av kandidatene holder det gående fordi ingen nå ligger an til å få flertall av delegatene, men så lenge de holder det gående øker sjansene for at ingen får flertall, sier kommentator Henrik Ø. Heldahl.

Sanders leder

Men fortsatt er det Bernie Sanders som leder klart på de nasjonale målingene. Han ligger spesielt bra an foran tirsdagens nominasjonsvalg i USAs mest folkerike stat - California. Hele 415 delegater skal fordeles herfra, om lag 10 prosent av alle delegatene.

California har tradisjonelt hatt mindre betydning på valget av presidentkandidat fordi nominasjonsvalget her har blitt avholdt mot slutten av prosessen da valget som regel allerede har vært avgjort. Tirsdagens nominasjonsvalg i California vil bli den store testen for om Sander's valgkampmaskin holder, i følge Fivethirtyeight.

Milliardærens test

Antallet kandidater er ikke det eneste som skiller denne valgkampen fra tidligere nominasjonsprosesser. For første gang har Demokatene en kandidat som først stiller til valg supertirsdag - milliardæren Michael Bloomberg har hoppet over de fire innledende nominasjonsrundene. Utstyrt med et enormt valgkampmaskineri og dyre tv-reklamer betalt av egen lomme har han satset alt på de 14 delstatene som går til valg supertirsdag. Massive TV-reklamekampanjer har ført ham opp på tredje plass på de nasjonale målingene.

Det har vært en tommelfingerregel for Demokratenes presidentvalgkamp at den kandidaten som velges må ha bred støtte hos minoritetsgrupper og samtidig være en sentrumskandidat som kan vinne velgerne i midten av det politiske spekteret, sier seniorforsker Svein Melby.

– Dette har vært veien til å få flertallets støtte tidligere og det er her Biden har en stor fordel i å kunne bygge en sentrumvenstrekoalisjon. Samtidig kan det nå se ut til at det også er et argument å mobilisere grupper som tidligere ikke har stemt - det er dette som er tanken bak Sanders' kampanje og det var dette Trump vant på. Det kan hende begge måter er veier til å vinne valget, sier Melby.

Her kan du høre hele analysen av hvordan kandidatene ligger an før supertirsdagen. Podkasten «2020» lages av ekspertene i amerikanskpolitikk.no i samarbeid med Dagsavisen:

Fakta om Demokratenes nominasjonsvalg

* 3. november 2020 holdes det presidentvalg i USA. Donald Trump stiller til gjenvalg for Republikanerne, mens en rekke demokrater kjemper om å bli hans utfordrer.

* Demokratenes nominasjonsprosess startet i Iowa mandag 3. februar og fortsatte i New Hampshire 11. februar og i Nevada 22. februar.

* Joe Biden har tatt en klar seier i lørdagens valg i South Carolina. Av 54 delegater i delstaten tar Biden 33, noe som vil plassere ham som nummer to på listen over kandidatene.

* Senator Bernie Sanders har tatt en klar ledelse og hittil sikret seg 56 delegater, mens Joe Biden har 48, Pete Buttigieg har 26, Elizabeth Warren 8 og Amy Klobuchar 7.

* På supertirsdag 3. mars skal det fordeles hele 1.244 delegater fra 14 delstater, blant dem Texas og California.

* 10. mars skal ytterligere 365 delegater velges i seks delstater, blant dem Michigan og Mississippi, og 17. mars kjemper kandidatene om 577 delegater i fire delstater, blant dem Florida.

* De siste delstatene holder nominasjonsvalg 2. juni.

* Demokratenes landsmøte avholdes i Milwaukee 13.– 16. juli.

* For å bli partiets presidentkandidat trengs det støtte fra over halvparten av delegatene på landsmøtet, det vil si minst 1.991.