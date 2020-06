Ifølge en pressemelding fra Det indiske departementet for informasjonsteknologi opplyses det om at det har kommet mange klager fra brukere om tyveri av data. Dette skal, i tillegg til at departementet har fått anbefalinger fra flere statlige tilsynsmyndigheter om å blokkere appen.

Det var E24 som omtalte saken først.

Les også: Twitter sletter kinesisk desinformasjonsnettverk

I pressemeldingen heter det også at «i løpet av de siste årene har India vokst seg frem til å bli en ledende nasjon for utvikling av teknologi», samtidig som indiske myndigheter mener appene driver med «aktiviteter som er skadelige for suvereniteten og integriteten» til India, landets forsvar, statens sikkerhet og offentlig orden.

Les også: Stigma rundt koronavirus: Vil ikke teste seg eller oppsøke hjelp

I tillegg til TikTok forbyr myndighetene også Weibo og WeChat og flere av appene til søkemotoren Baidu.