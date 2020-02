Senatet startet avstemningen ved 22-tiden onsdag kveld norsk tid.

Stemmetallene endte med et knapt flertall for frikjennelse, som ventet.

Etter avstemningen twitret Donald Trump en kort video med budskapet «Trump for alltid» («Trump 4-EVA») til tonene av Griegs «I Dovregubbens hall», og fiktive Time Magazine-omslag som viser Trump bli gjenvalgt igjen og igjen.

På det første tiltalepunktet om maktmisbruk endte avstemningen med stemmetall 52 mot 48 for å frikjenne Trump.

Det ble også stemt over om Trump har hindret Kongressen.

Her ble stemmetallene 53 mot 47 for å frikjenne Trump.

To tredels flertall blant de 100 senatorene var nødvendig for å dømme presidenten.

Trump er tiltalt for å ha misbrukt makten sin og for å ha hindret Kongressen. Den sittende presidenten anklages for å ha presset Ukraina til å etterforske Trumps politiske rival, Joe Biden, ved å holde tilbake militære midler.

I desember vedtok et flertall i Representantenes hus å stille Trump for riksrett, men i Senatet kreves det to tredels flertall blant de 100 senatorene. Republikanerne har flertall i Senatet.

På Twitter har Trump også varslet at han vil holde en tale om riksrettsak-prosessen kl 18 norsk tid torsdag.

I en gråtkvalt tale til Senatet onsdag kveld sa den republikanske senatoren Mitt Romney at hans tro og hans ed til Gud på å utøve upartisk justis gjorde at han måtte stemme for å dømme Trump i riksrettsaken.

Romney ble dermed den første republikanske senatoren som kunngjorde at han ville gå mot sin egen president og mot sitt eget parti i riksrettsaken.

Han stemte for å dømme Trump på punktet om maktmisbruk - som eneste republikanske senator. På tiltalepunktet om Trump har hindret Kongressen stemte Romney med sine republikanske kolleger, slik at resultatet fulgte partiene 53-47.

