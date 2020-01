– Det er med sorg i hjertet at vi ser Storbritannia gå ut av EU. Mange av oss har drevet kampanje hardt i fire år, om man inkluderer tiden før folkeavstemningen. En stor del av vår fritid har gått med på å redde landet fra denne katastrofen, men nå er den et faktum. Det er så usigelig sørgelig, sier Helen Rennie-Smith til Dagsavisen.

Hun er leder i pro-EU-bevegelsen European Movements lokallag i Wandsworth i London, og er en av de mange som har drevet grasrotkampanje mot brexit.

– Alt tyder på at om vi hadde hatt en ny folkeavstemning i stedet for parlamentsvalg i desember 2019, ville «remain» ha vunnet, sier hun.

«Breturn»

Mens brexit-forkjempere gjør seg klare for feiring fredag, sørger «remain»-folket.

Men allerede før «brexit» er gjennomført, har et annet uttrykk fått en hashtag på Twitter: «Breturn».

Helen Rennie-Smith er blant dem som snakker om en «breturn» – at Storbritannia kommer til å melde seg inn igjen.

European Movement Wandsworth sendte denne uka ut en e-post til sine følgere.

– Selv om det virker utenfor rekkevidde akkurat nå, håper jeg du er enig i at det vil bli en «breturn». Vi vet bare ikke når, skriver Rennie-Smith i e-posten.

– Det er umulig å anslå en tid for «breturn», siden det kommer an på så utrolig mange ukjente framtidsfaktorer, sier hun til Dagsavisen.

– Det er helt tydelig at den yngre generasjonen er mer EU-vennlig enn den eldre. Om dette mønsteret holder seg, blir det naturlig at Storbritannia søker gjeninnmelding når de som nå er unge kommer til makten. De to viktigste spørsmålene er selvsagt: Kommer Storbritannia til å finnes i neste generasjon, eller kommer Nord-Irland til å ha blitt forent med republikken Irland og Skottland til å ha blitt selvstendig? Og kommer EU til å være positiv til en «breturn» etter alt styret som Nigel Farage og Boris Johnson har forårsaket, sier hun.

Trenger tid

Snart skal laget holde et møte om hva de skal gjøre nå.

– Akkurat nå føler vi oss litt fortapt, og trenger tid til å omgruppere, sier Rennie-Smith.

– Nøyaktig hvordan vi går videre er for tidlig å si, men jeg tipper vi i begynnelsen kommer til å jobbe mer med langsiktig opinionsbygging i stedet for kampanjer på gater og torg. Den tydeligste måten er å vise konkrete eksempler på fordelene med et EU-medlemskap, sier hun.

Noe av det samme mener Ian Dunt, redaktør av Politics.co.uk og forfatter av boka «Brexit: What the Hell Happens Now?». Å lansere en ny kampanje nå vil bare virke mot sin hensikt, mener han.

– Den sikreste måten å ødelegge sjansene for noen gang å bli med i EU igjen er å prøve for hardt – i alle fall akkurat nå, skriver han i Politico.

– Men hvis de ligger litt lavt og legger opp til et realistisk tidsskjema, har de alle sjanser til å lede en vellykket kampanje for å bli med i EU igjen innen det neste tiåret, skriver han.

Men akkurat nå ligger ballen i Boris Johnsons hender.

– Dette er et fantastisk øyeblikk, sa Johnson da han signerte utmeldingsavtalen.

Fredag kveld holder han tale til folket. Statsministeren lover å gjøre det beste ut av brexit, og er full av lovord om hva fremtiden vil bringe – utenfor EU.

