Reuters har 1. juledag publisert en video av at den russiske elven Dudergofka i St. Petersburg-området er full av skum. I sosiale medier spøker enkelte med at det dreier seg om et stort «skumparty», mens andre bekymrer seg for den egentlige årsaken, skriver nyhetsbyrået.

Mysterious foam floats on Dudergofka river in Russia; some refer to it as 'a foam party,' others express concern pic.twitter.com/anttmA8N01 — Reuters (@Reuters) December 25, 2020

– Den russiske «miljø-vakthunden» Rosprirodnadzor melder at deres etterforskere nå ser nærmere på hendelsen, som kan involvere ulovlig dumping av kjemikalier. Spor av et oljelignende stoff er funnet i elven. Lokale myndigheter undersøker også saken, skriver Yahoo News.

Også Sky News har omtalt saken.

