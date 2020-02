Meningsmålinger tyder på at venstreorienterte Bernie Sanders eller moderate Pete Buttigieg vil sikre seg førsteplassen i tirsdagens primærvalg. RealClearPolitics' sammenstilling av flere meningsmålinger viser at Sanders ligger an til å få 28,8 prosents oppslutning, med Buttigieg på andreplass med 22,3 prosent.

Men tredjeplassen kan vise seg å bli minst like viktig, og her ser kampen ut til å stå mellom USAs tidligere visepresident Joe Biden, den venstreorienterte senatoren Elizabeth Warren og den moderate senatoren Amy Klobuchar. For alle tre kan en femteplass knuse håpet om å bli partiets kandidat, mener analytikere.

Klobuchar, som er fra Minnesota, imponerte under fredagens debatt i New Hampshire, og på to ferske meningsmålinger har hun gått forbi både Biden og Warren.

Biden varsler på sin side at han drar videre til South Carolina tirsdag kveld lokal tid for å drive valgkamp der. Dette tolkes som en erkjennelse av at han ikke har mulighet for seier i New Hampshire.

Liten, men viktig delstat

Primærvalget i New Hampshire er det andre av over 50 nominasjonsvalg som skal avholdes fram mot sommeren. Delstaten har kun 1,5 millioner innbyggere, men følges likevel med argusøyne siden den er en av de to første i prosessen.

Men årets valg er langt fra typisk, for aldri tidligere har så mange kandidater ligget så jevnt i toppen i kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat.

Blesten om tredjeplassen skyldes ikke minst at mange demokrater frykter at både den selverklærte sosialisten Sanders og den åpent homofile Buttigieg er for spesielle til å kunne samle nok støtte til å slå Trump. En god del velgere er derfor på jakt etter det de tror vil være en mer samlende kandidat, som både kan ta velgere fra Trump, engasjere potensielle hjemmesittere og appellere til uavhengige og moderate velgere.

Ser mot South Carolina

Tidligere storfavoritt Biden har forsøkt å dempe forventningene til hvordan han vil gjøre det i New Hampshire etter den skuffende fjerdeplassen i Iowa. Han har i stedet begynt å snakke om nominasjonsvalgene i Nevada og South Carolina senere i februar, der flere delegater står på spill og befolkningen er langt mer sammensatt.

Biden har tradisjonelt hatt sterk appell blant afroamerikanere, og i South Carolina utgjør de et flertall av Demokratenes velgere. Eksperter har imidlertid advart om at et dårlig resultat i New Hampshire kan føre til en ond sirkel for den tidligere visepresidenten.

Fortsatt deltar elleve demokrater i kampen om å bli Trumps utfordrer i høstens valg, men de fleste av dem levnes få sjanser til å bli med videre. Et unntak er New Yorks tidligere ordfører, milliardæren Michael Bloomberg, som i stedet for å stille som kandidat i de første nominasjonsvalgene har satset 2,6 milliarder kroner av sin egen formue på landsdekkende TV-reklame.

Bloomberg stiller først til valg på supertirsdagen 3. mars, når det holdes nominasjonsvalg i Texas, California og tolv andre delstater.

Sanders passerer Biden

Flere ferske meningsmålinger viser nå at Sanders for første gang har gått forbi Biden nasjonalt. Blant annet får Sanders 25 prosents oppslutning på en måling fra Quinnipiac University mot 17 prosent for Biden. Bloomberg følger hakk i hæl med 15 prosent.

Primærvalget i New Hampshire foregår fram til klokka 20 lokal tid, klokka 2 natt til onsdag norsk tid. Det er delvis lukket, det vil si at velgerne må være registrert som demokrater eller uavhengige for å delta.

Kandidatene må få over 15 prosents oppslutning enten i sitt eget distrikt eller i hele delstaten for å kunne få delegater på Demokratenes landsmøte i juli.

Resultater fra tre små valgdistrikt som var først ute med å gjennomføre valget, viser at Klobuchar tok åtte av de knapt 30 stemmene som ble avlagt her. (NTB)

