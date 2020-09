Statsminister Boris Johnson er ikke ukjent med å erte på seg folk fra ulike fløyer i britisk politikk.

Nå har han også fått alle de fem nålevende tidligere statsministrene i landet til å ta bladet fra munnen i den betente brexit-striden som ennå ikke er over.

De siste dagene har både Theresa May, David Cameron, John Major, Tony Blair og Gordon Brown advart mot regjeringens siste krumspring.

De tre første er alle fra Det konservative partiet og dermed partifeller av Boris Johnson, mens Blair og Brown er eksstatsministere fra Labour.

Fem tidligere statsministere har latt seg engasjere i den betente saken: David Cameron, John Major, Gordon Brown (i midten), Theresa May og Tony Blair. Foto: NTB scanpix. Montasje: Dagsavisen.

Felles for dem alle at de nå trekker en rød linje ved det som er i ferd med å skje med brexit-prosessen.

Les også: Denne vaksinen kan komme til Norge. Hva er de neste stegene? (+)

Frist

Brexit er nemlig langt fra et begravet stridstema, selv om Storbritannia meldte seg ut av EU 31. januar i år. Det skjedde på grunnlag av en utmeldingsavtale («skilsmisseavtale») som EU og Storbritannia ble enige om i 2019. Men fortsatt pågår en overgangsperiode som går ut ved utgangen av dette året. I denne perioden må EU og Storbritannia bli enige om en avtale for de framtidige handelsrelasjoner.

Det er nå bare uker igjen til fristen for enighet mellom EU og Storbritannia, om ikke det skal ende med en brexit uten noen avtale som regulerer det framtidige handelsforholdet.

Storm

Den hete brexit-krangelen eskalerte i forrige uke, da den britiske regjeringen la fram et lovforslag som strider mot den allerede inngåtte utmeldingsavtalen mellom Storbritannia og EU – avtalen Boris Johnson selv signerte i januar mens han beskrev det som et fantastisk øyeblikk.

Striden dreier seg om den såkalte Nord-Irland-protokollen, en viktig del av utmeldingsavtalen som ble inngått mellom EU og Storbritannia. Den har som mål å unngå at det oppstår en hard grense mellom Irland, som er EU-medlem, og Nord-Irland, som er ute av EU siden det tilhører den britiske unionen. En smidig grense der anses som viktig for å bevare den skjøre freden etter Nord-Irland-konflikten.

Johnsons regjering har nå lagt fram et lovforslag som, dersom det blir vedtatt, gir den britiske regjeringen myndighet til å modifisere og se bort fra regler man er blitt enige om rundt forflytning av varer mellom Nord-Irland og Storbritannia for øvrig, i tilfelle det ikke blir noen avtale om det framtidige handelsforholdet.

Regjeringen mener dette er viktig for å sikre knirkefri tilgang for varer som skal fraktes over Irskesjøen fra Nord-Irland til resten av Storbritannia.

Det er dette som har skapt storm både i EU og blant mange britiske politikere. EU har påpekt at utmeldingsavtalen som er inngått mellom EU og Storbritannia er folkerettslig bindende. Den britiske regjeringen har til og med innrømmet at planene om å tolke innholdet i Nord-Irland-protokollen på nytt vil bryte med internasjonal rett.

Lovforslaget er nå til behandling i det britiske parlamentet.

Les også: Da han tok over lå Labour nede, nå klatrer partiet

– Gjør skam på seg selv

Mandag ble David Cameron den femte tidligere statsministeren som tok bladet fra munnen, melder Sky News.

– Å bryte en internasjonal avtaleforpliktelse er det absolutt, absolutt siste man bør vurdere. Det må være en absolutt siste utvei. Så jeg har betenkeligheter rundt hva som er foreslått, sier Cameron til Sky.

Den konservative eks-statsministeren understreker at det fortsatt er usikkert om lovforslaget blir vedtatt i det britiske parlamentet, og i så fall, om det noen gang trenger å bli tatt i bruk.

Cameron sier han, helt til nå, har valgt ikke å uttale seg, fordi man akkurat nå er inne i en avgjørende fase i forhandlingene om en fremtidig handelsavtale mellom EU og Storbritannia.

Søndag gikk de to tidligere statsministrene Tony Blair (Labour) og John Major (De konservative) sammen om å kritisere regjeringen. De to kaller forslaget «uansvarlig, prinsipielt feil og farlig i praksis» i et innlegg i The Sunday Times.

– Det sår tvil om hele troverdigheten til landet vårt, mener de to eksstatsministrene, og sikter til at regjeringen er villig til å bryte en internasjonal avtale.

– Regjeringen gjør skam på seg selv og setter hele nasjonen i forlegenhet, mener de to.

De håper parlamentet nå stanser planene.

Fra før av har også eks-statsminister Gordon Brown fra Labour, og Theresa May kritisert regjeringen. May var statsminister før Boris Johnson tok over, og var selv midt i brexitdragkampen i tre år, fram til hun gikk av i fjor.

Les også: Det britiske valget var et jordskjelv. Her er tre viktige konsekvenser

Hard nøtt

Motstanden mot lovforslaget vokser nå også blant parlamentsmedlemmer i Det konservative partiet, skriver The Guardian. EU har bedt den britiske regjeringen droppe forslaget.

Spørsmålet rundt hvordan Nord-Irland skal håndteres ved brexit har alltid vært en hard nøtt. I henhold til Nord-Irland-protokollen i avtalen som er inngått skal det ikke være kontroll av varer ved grensen mellom Nord-Irland og Irland, siden Nord-Irland skal fortsette å følge EU-regler på området også etter 31. desember i år. Det vil bety at det vil være kontroll av en del varer som sendes til Nord-Irland fra resten av Storbritannia i stedet.

Men nøyaktig hva dette ville innebære har ikke vært helt klart, men avtalen måtte være noe vag for å få den på plass, påpeker BBCs politiske redaktør, Laura Kuenssberg.

– Det har alltid vært en vaghet der. Nord-Irland ble lovet full tilgang til resten av Storbritannia, men samtidig skal de følge EU-regler. Men det er en selvmotsigelse. Det var en vaghet i avtalen, og når den måtte tilpasses virkeligheten, var det nødt til å bli problemer, sier Kuenssberg i podkasten Newscast.

Les også: Nå må vi lære oss et nytt ord: Breturn