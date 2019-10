Mot førjulsvalg i Storbritannia?

Det var Boris Johnsons store løfte, og han ville heller være «død som sistemann på skansen» enn å godta at ikke brexit blir gjennomført 31. oktober.

Likevel er det det som nå skjer, etter at EU mandag godtok en utsettelse til 31. januar. Det er fleksibel utsettelse som gir åpning for en tidligere utmelding dersom en avtale blir godkjent før det.

Dermed gikk det som flertallet av de 27 andre EU-landene hadde ønsket. Det var slik man trodde det ville gå, men inntil nylig var det usikkert om Frankrikes president Emmanuel Macron ville presse på for en kortere utsettelse. Macron skal imidlertid ha endret mening i løpet av helgen, og dermed ble det enstemmig vedtak om tre måneders utsettelse.

Valg før jul?

Nå kan det ligge an til nyvalg i Storbritannia før jul, dersom Underhuset går inn for det. Statsminister Boris Johnson har ønsket et nyvalg 12. desember, og trenger to tredeler av Underhuset med seg på det i henhold til valgloven. En avstemning om dette skal holdes tidlig mandag kveld i Underhuset, muligens rundt kl. 18 norsk tid, men det lå ikke an til at dette ville få flertall tidligere på dagen mandag, på grunn av motstand fra opposisjonen, med Labour i spissen. Labour har understreket at partiet ønsker at en «no deal»-brexit fullstendig utelukkes av regjeringen før partiet går inn for et valg – selv om Labour egentlig har sagt at det ønsker et valg.

I stedet er det forslaget fra to andre opposisjonspartier, Liberaldemokratene og skotske SNP, som har fått oppmerksomhet, og som kan ende med et førjulsvalg.

Les også: Spørsmål og svar: Hva skjer med brexit?

Usikker strategi

Forslaget går ut på at det legges fram et annet lovforslag med plan om et valg 9. desember – altså tre dager før Johnsons ønskede tidspunkt – men der det ikke vil være tid for å legge fram brexit-avtalen for avstemning i Underhuset før valget. Dette lovforslaget vil kun kreve rent flertall for å gå gjennom, og kan derfor gå gjennom uten Labours stemmer, dersom regjeringen går inn for det.

Boris Johnsons statsministerkontor bekrefter mandag at dersom regjeringens forslag om valg 12. desember ikke får det nødvendige to tredels flertall mandag ettermiddag, vil regeringen legge fram et lovforslag som er nærmest identisk med Libdem/SNP-forslaget tirsdag.

Boris Johnson ønsker seg et nyvalg. Foto: NTB scanpix

Usikkerheten knyttes da eventuelt til at det kan legges til tilleggsforslag til et slikt lovforslag, som kan endre det.

Det var dette forslaget, som kom i løpet av helgen, som skal ha vært viktig for at Macron gikk med på en tremåneders utsettelse, fordi det kan se ut som det blir et valg som potensielt kan endre den fastlåste situasjonen – selv om ikke dette er sikkert.

Men hvem kan tjene på et valg? Det er usikkert.

Liberaldemokratene og SNP er begge sterke brexit-motstandere, og håper at pro-EU-politikere vinner i såpass mange kretser at det vil feie Boris Johnson ut av statsministerkontoret. Mens SNP ventes å gjøre et godt valg i Skottland, kan Liberaldemokratene gjøre det godt i typiske «remain»-kretser i England.

Samtidig er dette en svært usikker strategi om man vil stanse brexit, for De konservative leder klart på målingene, noe som kan gi Johnson et styrket mandat til å gjennomføre brexit slik han ønsker. Men heller ikke Johnson kan være trygg på seier, dersom pro-EU-politikere lykkes med å vinne i nok kretser. De konservative vil trolig miste kretser både i Skottland og i mange «remain»-områder i England, særlig urbane strøk.

Delt Labour

Labour på sin side er delt i spørsmålet om valg; mens enkelte mener partiet må ta sjansen og gå for det, frykter en del i partiet at de kan tape på et valg, siden de kan oppfattes som uklare på brexit i forhold til de andre partiene.

Jeremy Corbyn må ta noen vanskelige beslutninger rundt brexit. Foto: NTB scanpix

Mange som ønsker en folkeavstemning før et valg er frustrerte over forslaget fra Libdem/SNP, og mener det er gambling på brexit-spørsmålet. Men Liberaldemokratene, som også ønsker en ny folkeavstemning, sier de har gitt opp å få gjennomslag for dette i det nåværende Underhuset. Det har i gjentatte voteringer så langt ikke lyktes å få et flertall for en ny folkeavstemning i Underhuset med den eksisterende sammensetningen, blant annet fordi en gruppe Labour-representanter fra «leave»-kretser har stemt mot dette. Nå mener Liberaldemokratene man må prøve en annen rute.

Les også: Johnson til Corbyn: – Mann deg opp!