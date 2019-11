Det skjer rett etter framleggelsen av en valgobservatørrapport som konkluderer med uregelmessigheter ved presidentvalget 20. oktober.

Valgobservatørene fra Organisasjonen av amerikanske stater (OAS) ga uttrykk for «dyp bekymring og overraskelse» under opptellingen av stemmer, og søndag anbefalte organisasjonen nyvalg.

LES OGSÅ: Ytre høyre kan bli en joker i det spanske valget

Politisk kaos

Bolivia har blitt kastet ut i et politisk kaos etter at Morales, som har sittet ved makten siden 2006, for tre uker siden vant første runde av presidentvalget.

Anklagene om valgfusk oppsto da stemmetellingen uten forklaring ble satt på pause i et døgn. Valgresultatet ga Morales akkurat nok stemmer til å slippe en valgrunde nummer to.

LES OGSÅ: Her holdes valg etter valg etter valg

Uten å nevne rapporten fra OAS, sa Morales at han ville bytte ut landets valgmyndighet.

Han oppfordret alle politiske partier og sektorer om å hjelpe til med å bringe fred til landet. Tre personer er døde og flere hundre skadd som følge av en rekke demonstrasjoner.

Krever at Morales går av

Opposisjonsleder og tidligere president Carlos Mesa krever nå at Morales går av.

– Morales kan ikke være en kandidat i neste valg, sa han søndag.

Han har vært en krass kritiker av Morales, som han anklager for å være autoritær. Mesa ble tvunget til å gå av som president etter flere demonstrasjoner ledet av Morales, som da var leder i en fagforening for kokabønder.

Evo Morales tok over makten i 2006 og er allerede den lengst sittende presidenten i Latin-Amerika. Han er også en av de siste av de venstreorienterte lederne som kom til makten i Sør-Amerika på begynnelsen av 2000-tallet.