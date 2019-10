– I løpet av 60 måneder har 600 millioner mennesker fått tilgang til toaletter. Mer enn 100 millioner toaletter er bygd. Hele verden er forbløffet over å høre dette, sa Modi onsdag til tilhørerne i Ahmedabad.

India har 1,3 milliarder innbyggere, og mange av dem lever i dyp fattigdom og under elendige sanitære forhold. Modis påstand om at alle nå har tilgang til toalett, blir derfor møtt med skepsis, skriver NTB.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Gå en kilometer

For i bydelen Rama Krishna Puram i New Dehli må Khatija gå nærmere en kilometer for komme seg til et offentlig toalett.

– Det er ikke et eneste toalett hos oss, sier hun til Al-Jazeera.

– Hver dag er det lang kø utenfor toalettet og folk må vente på tur. Noen ganger mer enn en halvtime, sier Khatija videre.

Og det er ikke stort bedre hos andre i New Delhi, som i bydelen Nehru Ekta. Sosialarbeider Dimple Peter hevder at på 800 innbyggere er det bare en latrine med ti toalett.

– Toalettene er ofte stinkede og møkkete. Noen ganger synes folk det er bedre å gjøre fra seg ute i det fri fordi disse stinkende toalettene kan lede til sykdommer, sier Dimple Peter til Al-Jazeera.

Onsdagens kunngjøring sammenfalt med 150-årsdagen for Mahatma Gandhis fødsel, et ikon både for indisk uavhengighet og for bedring av de sanitære forholdene i landet.

Les også: Undres over brexit og Trump (DA+)