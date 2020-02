I en tale til Senatet onsdag kveld sa Mitt Romney at han på grunn av sin kristne tro ikke har noe annet valg enn å stemme for å dømme president Donald Trump når riksrettssaken avgjøres i Senatet onsdag kveld.

Dermed stemmer han mot sitt eget parti og mot sin egen president.

– Som senator har jeg sverget til Gud på å utøve upartisk justis. Jeg er dypt religiøs. Min tro er en del av den jeg er, sa en gråtkvalt Mitt Romney, og ble stille i flere sekunder før han gikk videre i talen:

– Jeg tar en ed til Gud på dypeste alvor. Jeg visste da jeg ble ilagt oppgaven å være med å dømme presidenten, lederen for mitt eget parti, at dette ville bli ett av mitt livs vanskeligste avgjørelser, sa Romney.

– Det han har gjort er et åpenlyst angrep på våre rettigheter som folkevalgte, vår nasjonale sikkerhet og våre grunnlegende verdier, ved å påvirke et valg for å beholde sin posisjon - det er den mest grove og destruktive overtredelsen av en presidents ed som jeg kan forestille meg, sa Romney til senatet, gjengitt av ABC News.

Romney er ifølge New York Times den første republikanske senatoren som har signalisert at han vil stemme for at Trump må dømmes for maktmisbruk og for å ha hindret Kongressen.

Avstemningen i Senatet starter klokken 22 norsk tid onsdag kveld.

Det ventes at Trump vil bli frikjent i Senatet, der det kreves et to tredels flertall, altså 67 av 100 senatorer, for å fjerne ham. Republikanerne har flertallet i Senatet.

Romney og Trump har hatt et anstrengt forhold til hverandre helt siden Trumps valgkamp i 2016. Mitt Romney var også Republikanernes presidentkandidat i valget i 2012.

(NTB/Dagsavisen)