Mitch McConnell vil ikke framskynde riksrett i Senatet

McConnells stab har informert demokratenes senatsleder Chuck Schumer om at han ikke går med på å innkalle Senatet tidligere enn planlagt, opplyser McConnells talsperson.

Det melder nyhetsbyrået AP onsdag kveld etter meldinger om at McConnell var positiv til å stille president Donald Trump for riksrett.

Dermed samles ikke Senatet før 19. januar, dagen før Joe Biden innsettes som president.

Det er Senatet som fører en eventuell riksrettssak mot Trump.

Tidligere onsdag sa en kilde til Reuters at Senatet vurderte å framskynde behandlingen av riksrettssaken mot Trump til fredag denne uka, om Representantenes hus vedtar å stille Trump for riksrett.

Reuters' kilde, en høytstående republikansk senatsmedarbeider, sa at ingenting er avgjort ennå.

Det er McConnell som bestemmer dagsorden i Senatet. Han har ifølge The New York Times ' kilder sagt at han er fornøyd med at Demokratene stiller Trump for riksrett.