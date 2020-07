Mistillit mot Somalias «norske» statsminister

Mistillitsforslaget mot Khaire ble vedtatt med 170 mot 8 stemmer, og de folkevalgte har bedt president Mohamed Abdullahi Mohamed om å utnevne ny statsminister, skriver Reuters.

Mohamed sier til somalisk radio at han aksepterer de folkevalgtes beslutning om å avsette Khaire.

Mistillitsforslaget mot den somaliske statsministeren ble fremmet fordi de folkevalgte mente at han gjorde for lite for å styrke sikkerheten i landet.

– Statsministeren lyktes ikke med å etablere en nasjonal sikkerhetsstyrke som kunne ha styrket sikkerheten, sier lederen i nasjonalforsamlingen, Mohamed Mursal Sheikh Abdirahman.

Strid om hvorvidt det skal holdes valg som planlagt i februar neste år, skal også ha vært en medvirkende årsak til mistillitsforslaget.

52 år gamle Hassan Ali Khaire kom til Norge som flyktning i 1989. I 2002 ble han ansatt i Flyktninghjelpen, der han steg i gradene og ble regionaldirektør for Afrikas Horn.

Han har vært statsminister i Somalia siden 2017.