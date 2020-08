Minst to personer drept under antirasistiske protester i amerikansk by

Videoer som er lagt ut på nettet, viser mennesker som løper i gatene mens man kan høre skyting. Den viser også flere sårede menn som ligger på bakken.

Sheriffen David Beth opplyser at tre personer er skutt. Det ble først oppgitt at en av dem var drept og to såret, men senere ble dødstallet oppdatert til to.

– Skytingen resulterte i to dødsfall og et tredje offer med skuddskader, som ble transportert til et sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader, skriver politiet i Kenosha på Twitter.

Det er ikke kommet opplysninger om hvem som skjøt.

Uroen i Kenosha brøt ut etter at afroamerikanske Jacob Blake (29) ble skutt i ryggen sju ganger mens han var på vei inn i en bil der hans tre sønner satt. Politiet hadde rykket ut etter melding om husbråk sist søndag. Mannen overlevde, men er ifølge familien blitt lam fra livet og ned. Det er ikke klart hva som fikk politiet til å skyte mannen.

Det er nå innført portforbud i byen, og 250 medlemmer av nasjonalgarden er satt inn for å opprettholde ro og orden. Guvernøren i delstaten Wisconsin erklærte tirsdag unntakstilstand, samtidig som han ba folk demonstrere på fredelig vis.

