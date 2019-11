Minst fire døde og 150 skadd etter kraftig jordskjelv i Albania

Skjelvet inntraff like før klokken 4 natt til tirsdag om lag 34 kilometer nordvest for hovedstaden Tirana, opplyser Det seismologiske senteret som overvåker Europa og Middelhavet (EMSC).

Én person mistet ifølge myndighetene i landet livet da han hoppet ut av huset sitt da skjelvet traff. En annen person omkom da en bygning kollapset i kystbyen Durrës, 33 kilometer vest for Tirana. Redningspersonell jobber for å hente ut andre mennesker fra bygningen, opplyser myndighetene.

Ytterligere to personer har også mistet livet. Ifølge landets forsvarsdepartement skjedde dette da en bygning kollapset i Thumanë, som ligger 36 kilometer nord for Tirana. Det meldes om at minst tre leilighetsbygg og en strømforsyningsstasjon ble påført skader i dette området.

I tillegg til de døde er rundt 150 mennesker skadd.

– Vi er i beredskap med medisinske team på alle sykehus, opplyser helseminister Ogerta Manastirliu til avisen Gjurma.

Bilder på sosiale medier viser ødeleggelser og hus som har rast sammen. Folk løp ut i gaten i panikk i Tirana og i Durrës.

Flere etterskjelv fulgte nattens kraftige skjelv, som ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret US Geological Survey (USGS) er det kraftigste i Albania på 20 år, skriver nyhetsbyrået DPA.

Skjelvet var merkbart i et stort område og i flere naboland. Det italienske nyhetsbyrået ANSA melder at skjelvet kunne kjennes i regionene Puglia and Basilicata, helt sør i Italia.

I september ble minst 108 mennesker skadd etter at Albania ble rammet av et kraftig jordskjelv. Det skjelvet hadde en styrke på 5,8, og episenteret var ved kystbyen Durrës.