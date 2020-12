Minst 20.000 i protest mot Armenias statsminister

Pashinyan kunngjorde 9. november at han hadde inngått en våpenhvileavtale med Aserbajdsjan for å få slutt på kampene mellom de to landene i den omstridte Nagorno-Karabakh-regionen.

I avtalen ga Armenia fra seg kontrollen over tre distrikter i regionen, i tillegg til de ytterligere fire distriktene som aserbajdsjanske styrker allerede hadde tatt kontroll over.

Armenia måtte gi fra seg både områdene de hadde kontroll over rundt Nagorno-Karabakh, og enkelte områder i enklaven, blant dem byen Shusha. Russiske fredssoldater skal nå vokte veien som forbinder enklaven med Armenia.

Kalles forræder

At separatistene nå mister kontrollen over områdene, har ikke blitt godt mottatt i Armenia. De minst 20.000 demonstrantene som lørdag samlet seg i hovedstaden Jerevan, anklager statsminister Pashinyan for å ha forrådt landet.

17 av Armenias opposisjonspartier varsler om mer bråk i gatene om ikke Pahinyan går av innen tirsdag klokka tolv. De har nominert Wagen Manukjan som sin kandidat til å ta over.

Pashinyan har nektet å gå av og sier avtalen var et smertefullt, men nødvendig tiltak for å hindre at Aserbajdsjan tok kontroll over hele området.

Vil ikke omgjøre avtalen

Mange av demonstrantene ønsker å slåss videre, men opposisjonspartiene sier at de ikke er ute etter å omgjøre avtalen.

De mener at Pashinyan skulle ha inngått en avtale tidligere da situasjonen var gunstigere for Armenia.

Manukjan sa selv til demonstrantene at uten en våpenhvile ville Armenia risikere krig med både Aserbajdsjan og Tyrkia.

Nagorno-Karabakh og områdene rundt er offisielt del av Aserbajdsjan, men har siden 90-tallet vært kontrollert av armenske separatister.

Avtalen ble meglet fram av Russland, og 2,000 russiske soldater er utplassert for å overvåke den.