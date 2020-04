En politibetjent er blant de drepte, og en annen ble såret.

Dødstallet er blitt oppjustert to ganger, og talsperson Daniel Brien for det canadiske ridende politiet (RCMP) sier at de ikke kan utelukke at dødstallet vil fortsette å stige.

Skyteepisoden er allerede den dødeligste i Canadas historie.

– Vi tror det er én person som er ansvarlig for alle drapene, og at han alene kjørte rundt i den nordlige delen av provinsen og utførte det som ser ut som flere drap, opplyser politiinspektør Chris Leather i RCMP.

Utkledd som politi

Hendelsen startet i en liten by kalt Portapique lørdag kveld, da politiet fikk melding om en bevæpnet mann. De ga innbyggerne beskjed om å låse hjemmene og søke tilflukt i kjellere. Det ble også meldt om at flere bygninger brant, noe politiet i etterkant også bekrefter.

Myndighetene har opplyst at mannen var kledd som en politimann, og at han hadde utstyrt bilen sin til å ligne en politibil da han kjørte rundt og skjøt mot folk. Den mistenkte var ikke ansatt i politiet.

Gjerningsmannen ble innhentet av politiet på en bensinstasjon i Enfield utenfor Halifax i provinsen Nova Scotia søndag.

Gjerningsmann død

På et tidspunkt var det også skuddveksling mellom politiet og mannen. Gjerningsmannen, som er identifisert som Gabriel Wortman (51), er død, opplyser politiet.

– Våre offiserer var involvert i å få en slutt på trusselen, sier politiinspektør Chris Leather i RCMP.

Spesialenheten skal undersøke politiets rolle og håndtering av skuddvekslingen.

Politiet har så langt ikke sagt noe om motivet for skytingen, men de sier at de tror de første drapene var målrettet, før gjerningsmannen begynte å skyte tilfeldige personer.

Til den statlige kringkasteren CBC sier politiet at de ikke tror det er snakk om terror, selv om flere av de døde ikke ser ut til å ha noen kobling til skytteren.

– Det faktum at denne personen hadde en uniform og en politibil til disposisjon, peker mot at det ikke var en tilfeldig handling, sier politiinspektøren også.

Etterforsker koronakobling

Politiet etterforsker om det finnes en kobling til koronakrisen.

Flere medier skriver at skytteren jobbet med konstruksjon av tannlegeutstyr og hadde kontorer i områdene Halifax og Dartmouth. Tannleger i Nova Scotia er blitt stengt ned med unntak av beredskap for nødstilfeller.

Wortman hadde tre eiendommer i Colchester-området, et skogområde ved kysten der det lille tettstedet Portapique ligger.

– Meningsløst

– Dette er en av de mest meningsløse voldshendelsene i historien til vår provins, sier delstatsminister Stephen McNeil i Nova Scotia.

Den døde politibetjenten er identifisert som Heidi Stevenson. Tobarnsmoren hadde 23 års erfaring i politiet. Avisen The National Post skriver at et annet offer var barneskolelærer, men det er så langt ikke offentlig bekreftet.

Statsminister Justin Trudeau sier i en uttalelse at han er lei seg etter den meningsløse volden i Nova Scotia og håper at alle som er skadd, blir friske.

– Våre tanker går til dem som har mistet sine kjære, sier Trudeau.

Canada har langt strengere våpenpolitikk enn sitt naboland USA. Episoden er den dødeligste skyteepisoden i landet noensinne. I 1989 tok en skytter livet av 14 kvinnelige studenter på en yrkesskole i Montreal, noe som førte til en innstramming i våpenlovene.

