Minnesota mobiliserer 1.000 flere soldater

Det opplyser Nasjonalgarden på Twitter.

– Dette er den største innenlands utplasseringen som er gjort i Minnesotas nasjonalgardes historie, står det å lese i meldingen, ifølge CNN.

More than 1,000 additional Citizen-Soldiers and Airmen are activating today. This is in addition to the 700 that were on duty as of late last night. This represents the largest domestic deployment in the Minnesota’s National Guard’s 164-year history. pic.twitter.com/aV9NOFv5uo