Millioner av amerikanere har mistet arbeidsledighetstrygd

Dersom den gigantiske krisepakken på 900 milliarder dollar ikke godkjennes av presidenten, kan statsapparatet stenge helt ned tirsdag.

Krisepakken er vedtatt av Kongressen, og den sikrer blant annet alle amerikanere en krisesjekk på 600 dollar. Trump krever imidlertid at krisesjekken økes til 2.000 dollar.

– Jeg vil bare at våre flotte folk skal få 2.000 dollar i stedet for de beskjedne 600 dollar, som nå er i forslaget, skrev Trump på Twitter lørdag.

Advarer

Det er republikanerne i Kongressen som ikke har ønsket å gjøre krisepakken større, mens demokratene har sagt at de er klare til å imøtekomme kravet om høyere støtte.

USAs påtroppende president Joe Biden sa lørdag at det vil få alvorlige konsekvenser hvis Trump blokkerer krisepakken.

– Det er dagen etter jul, og millioner av familier vet ikke om de vil få endene til å møtes fordi president Donald Trump nekter å signere den økonomiske krisepakken som er godkjent av Kongressen med et stort flertall, sa Biden.

– Sjakkspill

Republikanerne i Kongressen har avvist å bli med på Trumps ønske om å øke krisesjekken.

– Dette er et sjakkspill, og vi er bønder, sier Lanetris Haines, en alenemor til tre fra South Bend i Indiana, til nyhetsbyrået AP. Hun er en av dem som mister stønad med mindre Trump snur.

Rundt 11 millioner amerikanere står nå i fare for å miste støtte fra ulike programmer, ifølge beregninger gjort av økonom Lauren Bauer ved Brookings Institution. Hun anslår at støtten for flere millioner vil løpe ut i løpet av de neste ukene.

