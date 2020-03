Midtøstens regimer legger lokk på koronasmitten

ISRAEL/JAFFA (Dagsavisen): Egypts anstrengelser for å bekjempe korona-viruset inkluderer et høyst uvanlig tiltak: Myndighetene har offentliggjort et telefonnummer der folk kan navngi de som sprer «falske nyheter». I hovedstaden Kairo er allerede noen blitt arrestert, i følge EgyptWatch.

Sør i Egypt var tiltakene også høyst uvanlige. Da en person nylig ankom et lokalt sykehus med frykt for å ha pådratt seg sykdommen, var behandlingen en trussel om å holde tett, gå hjem, og ikke fortelle en sjel om dette.

Ifølge de offisielle tallene, er kun 456 egyptere syke med viruset. Det i et land med over 90 millioner innbyggere. Det virkelige tallet er antatt å være langt høyere. President Abdel Fattah al-Sisi beordret tidligere i uken et to ukers langt portforbud fra klokken sju om kveldene til seks neste morgen for å bremse smittespredningen i befolkningen.

Diktatur eller demokrati?

Når en hel verden leter etter måter å bekjempe korona-viruset på, er det flere som spør seg om ikke autoritære stater kanskje har en fordel som demokratiske ikke har: Diktatur kan ta skritt som kanskje vil være ulovlige i land som setter menneskerettighetene høyt.

Professor Amal Hamada i statsvitenskap ved Kairo Universitet stiller nettopp dette spørsmålet.

– I det siste har jeg tenkt mye på om land som ikke er demokratier kanskje er bedre rustet. Men jeg tror faktisk spørsmålet heller handler om hvorvidt landet har ressurser. Kina er ikke Egypt. Kineserne har ressurser og det har hjulpet dem noe veldig, sier hun til Dagsavisen.

Forsker Steve Cook ved tenketanken Council on Foreign Relations kunne knapt være mer uenig. I en artikkel i magasinet Foreign Policy nylig anklager han autoritære ledere som Egypts al-Sisi og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan for å være virusets «medløpere».

– Forakten slike ledere har for sine folk, og brutaliteten de bruker mot sine egne har undergravd en grunnleggende medmenneskelighet, både i form av en fellesskapsfølelse og i form av det folk trenger for å kunne overleve og greie seg, skrev han.

Konspirasjon

Samtidig er det en kjensgjerning at ikke-demokratiske Kina ser ut til å ha greid å slå korona-viruset tilbake, mens Europa og USA nå sliter. Den amerikanske journalisten Shelly Kittleson som jobber fra Irak, mener litt sunn skepsis er på sin plass.

– Kanskje vi ikke burde tro helt på regimer som kaster ut journalister, skriver hun på Facebook.

En måned etter at den første korona-smittede ble oppdaget i Midtøsten er det uansett klart at viruset er i ferd med å undergrave flere regimer i regionen. Iran forsøkte lenge å skjule at noen i det hele tatt var syke av covid-19. Så begynte folk å dele mobilvideo-opptak fra sykehusene og nå er tilliten til regimet bare ytterligere svekket.

Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei fortalte det iranske folket at korona-viruset ble bevisst skapt av USA for å ødelegge Iran.

– Viruset er spesifikt skapt for Iran, det bruker genetiske data om iranere som de har fått tak i på forskjellige måter, sa Khamenei i en tale i Teheran.

– Ubrukelig Liga

I den arabiske verdenen har en åpenbar politisk tafatthet fått enkelte til å spørre seg selv hvorvidt mektige organisasjoner som Den arabiske ligaen i det hele tatt har noe mening. Beirut-filialen til tenketanken Carnegie spurte en rekke ledende skikkelser i Midtøsten og fikk nesten brutale svar.

– Covid-19 pandemien er bare nok et eksempel på hvor ubrukelig Den arabiske ligaen er blitt. Organisasjonen har aldri greid å stoppe noen krig mellom arabiske land, ei heller noen borgerkrig, sa Hazem Saghieh, en kjent libanesisk kommentator.

Andre, som Marwan Muasher, Jordans tidligere utenriksminister, appellerte til verdenssamfunnet, og sa at vi alle er blitt så knyttet sammen globalt at også løsningene må være globale.

– Hvis noe, viser Covid-19 at vi alle er blitt gjensidig mer avhengig av hverandre, sa han.

Hemmet korona-kamp

I Israel blir kampen mot koronaviruset hemmet av statsminister Benjamin Netanyahus intense anstrengelser for å unngå en langvarig fengselsstraff. Netanyahu var i helgen nær ved et regelrett statskupp da han krevde å stenge parlamentet «på grunn av korona-smitten». Det ville i såfall være første gang i historien, men Netanyahu ble stoppet av statsadvokaten som sa at skrittet var ulovlig og et brudd på grunnleggende demokratiske prinsipper.

Netanyahu er allerede formelt anklaget for grove korrupsjonsforbrytelser, men to dager før rettssaken skulle begynne i forrige uke beordret han rettssalene stengt «på grunn av korona-smitten». Nå spekuleres det om Netanyahus såkalte end-game er å komme i en posisjon der han kan gå av i bytte mot å bli utnevnt til president, en rolle uten formell makt. Men presidentposten vil gi den syttiårige lederen sju år med immunitet fra rettsforfølgelse.

Samtidig fortsetter Netanyahus allierte, eller «stormtroppene» som de nå kalles i avisen Haaretz, sine verbale angrep mot landets demokrati.

– Glem koronaen. I Israel er det demokratiet som vil gå tapt, advarte journalisten Zvi Barel.

Israels korona-kamp skjer midt i en politisk krise uten like. Etter tre parlamentsvalg på ett år står landet ennå uten noen folkevalg leder. Netanyahu styrer det som kun skal være et forretningsministerium inntil en ny regjeringskoalisjon kommer på beina.

