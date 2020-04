Mexico vil kutte oljeproduksjonen med 100.000 fat per dag, opplyser Obrador fredag.

Opec-landene og andre oljeproduserende ville i utgangspunktet at Mexico skulle redusere oljeproduksjonen sin med 400.000 fat per dag, men det ville ikke Mexico gå med på.

Mexicanske myndigheter sa de kun ville kutte med 100.000 fat per dag. Dette skal USA og president Trump ha gått med på. USA på sin side kutte sin produksjon med 250.000 fat per dag, ifølge Obrador.

Torsdag ettermiddag holdt Opec-landene et ekstraordinært møte via videokonferanse for å diskutere kutt i oljeproduksjonen som følge av koronakrisen.

I forkant av møte opplyste anonyme kilder til Reuters at kuttet lå an til å utgjøre opptil 20 millioner fat per dag.

Sent på kvelden kom landene til enighet: Å kutte sin samlede produksjon med 10 millioner olje fat om dagen. Ordningen ligger per nå an til å vare i to måneder.

På Langfredag møtes G20 landene for å diskutere utfallet av møtet og de dalende oljeprisene. Hensikten med møtet er å opprette dialog om hvordan landene kan gjenopprette stabilitet i energimarkedene. Det sier olje- og energiminister Tina Bru (H), som deltar på møtet, til Dagens Næringsliv.

Bru opplyser også til avisen at møtet vil være viktig for eventuelle kutt i Norges oljeproduksjon,

4.april uttalte Bru til Bloomberg at å kutte i oljeproduksjonen kan bli aktuelt for Norge. Dersom dette skjer vil det være første gang Norge kutter i produksjonen siden 2002.