Svartkledde demonstranter i alle aldre deltok i demonstrasjonen, som er den første store som finner sted etter at det ble avholdt lokalvalg i slutten av november. Demonstrantene ropte på frihet og solidaritet med Hongkong.

Folkemengden var så stor at marsjen tidvis sto stille. Mange holdt fram fem fingre som symboliserte deres fem krav, som blant annet innebærer demokratiske valg og gransking av politiets voldsbruk.

Demonstrasjonen, som ble arrangert av gruppen Civil Human Rights Front (CHRF), sammenfaller med at det er et halvt år siden de store demonstrasjonene startet.

En av arrangørene, Eric Lai, hadde på forhånd oppfordret politiet til å begrense seg og ikke bruke tåregass. Flere ganger har demonstrasjonene i Hongkong endt i opptøyer og vold, men søndagens marsj var fredelig. Det var store politistyrker til stede under marsjen, og de sto klare med vannkanoner som ikke ble brukt.

Det ble mer anspent etter at mørket la seg i Hongkong. Politiet hevder på Facebook at det var demonstranter som ødela banker og butikker i to bydeler, og demonstranter skal ha satt opp barrikader i en bydel.

Hongkong-politiet uttalte før demonstrasjonen at de hadde pågrepet elleve personer for ulovlig våpenbesittelse.

