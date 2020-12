– Jeg tror de fleste har innsett alvoret i situasjonen, og ikke benytter denne kvelden til festing, sier Stefan Gustavsson, som er pressetalsmann for politiet i region Vest i Sverige, til svt.se.

For dette er kvelden da svenskene for siste gang på flere måneder får drikke alkohol på utesteder etter klokka 22.00. Likevel forventer altså ikke politiet at folk vil storme til barene.

Party-nordmenn

«Da Norges regjering i sommer vedtok en nasjonal stopp for alkoholservering på puber og utesteder, resulterte det i en uvanlig aktiv festhelg - umiddelbart etter at vedtaket trådte i kraft», skriver den svenske rikskanalen - og linker til VGs sak: «Travel natt for politiet: − Kan tyde på at folk har flyttet festen hjem».

De følger opp med å fortelle om hvordan «gatene ble fylt av festglade briter, som ville nyte utelivet en siste kveld innen forbudet trådte i kraft, under Englands andre såkalte lockdown i november» - med lenke til BBCs sak: «People have last night out before second England lockdown».

«Ordning och reda»

Men når Sverige nå innfører alkoholstopp på barer og restauranter regner politiet med en rolig kveld.

– Vi kjenner ikke til at noen har forberedt at det skal bli noen form for storming av barene i byen, sier pressetalsmann Gustavsson om forbudet som trer i kraft torsdag kveld.

Det svenske forbudet mot alkoholserevering etter klokka ti gjelder ut februar neste år, men heller ikke politiet i Stockholm forventer noe større trykk enn vanlig fredag og har derfor heller ikke avsatt noen ekstra ressurser til å ta seg av eventuelle festglade svensker.

Olaf Österling ved politiregion Stocholm forteller SVT at de ikke tror på noen større hendelser.

