– Dette er et fengsel som er kjent for at det er koronatilfeller der. Det er så dramatiske tilstander at det har ført til fangeopprør. Det er veldig spesielt at Norge velger å godta italienske garantier, uten å sjekke dette nærmere, sier Brynjar Meling til NRK.

Fangeopprøret var et av mange i italienske fengsler etter at innføring av strenge smittevernstiltak førte til kraftige reaksjoner fra fangene. Flere fanger rømte, men ble pågrepet på nytt.

Les også: Forsvarer Brynjar Meling etter Krekar-utlevering: En skammens dag

Najmuddin Faraj Ahmad, også kjent som mulla Krekar, ble torsdag utlevert til Italia og fløyet ned i et innleid fly.

Meling har fått bekreftet fra Krekars nye forsvarer i Italia at han sitter i Rebibbia-fengselet i Roma.

– Til dette fengselet sendte Norge i dag en 63 år gammel mann med diabetes og høyt blodtrykk, skrev Meling på Twitter torsdag.

Italia er blant landene i verden som er hardest rammet av koronaviruset, med flere bekreftede dødsfall enn Kina.

Les også: Frp-topper feirer Krekar-utsendelse med kake