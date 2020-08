I en tale som ble holdt i Rosehagen utenfor Det hvite hus, henvendte Melania Trump seg blant annet til amerikanske familier i forsøket på å sikre en ny presidentperiode for Donald Trump.

– I min mann har du en president som ikke slutter å kjempe for deg og din familie, sa førstedamen som selv er immigrant.

Den pågående koronapandemien ble også et naturlig tema i talen. Der andre landsmøtetalere har omtalt innsatsen mot koronapandemien i USA som en suksess, erkjente Melania Trump smerten de mange pårørende og berørte lever med.

Usynlig fiende

– Den usynlige fienden covid-19 har feiet over vårt vakre land og påvirket oss alle. Mine tanker går til alle dem som har mistet sine nærmeste, sa hun.

Mer enn 180.000 amerikanere har dødd som følge av koronaviruset og nærmere 6 millioner er smittet, ifølge oversikten til Worldometers.

Førstedamen lovet likevel at hjelpen ikke var langt unna takket være en fast bestemt president.

– Min manns administrasjon gir seg ikke før det er en effektiv behandling eller vaksine som er tilgjengelig for alle, sa hun til en liten gruppe tilhørere i Rosehagen, blant dem hennes foreldre, presidenten selv, visepresident Mike Pence og hans kone Karen.

Hovedtaler

– Jeg vet at mange er urolige og føler seg hjelpeløse. Donald gir seg ikke før han har gjort det han kan for å ta vare på alle som er rammet av denne forferdelige pandemien, sa hun videre.

Melania Trump giftet seg med Donald Trump etter å ha flyttet fra Slovenia til USA for å jobbe som modell. Førstedamen taler sjelden lenge og har ikke vært like framtredende i mediene som sine forgjengere. Hun ble likevel tildelt hovedtalen på andre dag av Republikanernes landsmøte som var viet USA som mulighetenes land. Ett av målene med talen var å mykne opp inntrykket folk har av Trumps harde linje i innvandringspolitikken.

Benådet bankraner

Selv brukte president Donald Trump deler av Republikanernes landsmøte til å benåde en tidligere kriminell som nå hjelper andre i overgangen fra fengsel til hverdag.

Benådningen skjedde i en forhåndsinnspilt video, som ble vist i starten på andre dag av landsmøtet, og er et eksempel på hvordan Trump bruker presidentembetet i en partipolitisk sammenheng.

Trump har tidligere møtt Jon Ponder, den tidligere bankraneren som nå driver organisasjonen Hope for Prisoners.

Temaet landsmøtets andre dag er USA som mulighetenes land, og Det republikanske partiet framstiller seg som et parti for reform i rettsvesenet og nye sjanser.

– Manipulert

Flere familiemedlemmer var på talerstolen under tirsdagens møte. Trumps datter Tiffany anklaget i sin tale på landsmøtet medier og teknologiselskaper for å være partiske i omtalen av faren.

– Folk må forstå at våre tanker, meninger og til og med hvem vi velger å stemme på blir manipulert og usynlig endret av mediene og teknologigigantene, sa hun.

Talen hennes passet inn i bildet Det republikanske partiet maler av Demokratene som et parti som fører en kulturkrig og bedriver såkalt «cancel culture», som er en betegnelsen på en handling som har til hensikt å stilne og straffe dem som er uenige i ulike deler av en liberal tankegang.

– Faren min har fått meg til å tro at USA virkelig kan bli storslagent igjen, sa Tiffany Trump og omtalte presidenten som en som vil utfordre det etablerte.

Fordømmer Pompeo-tale

Blant talerne tirsdag var også USAs utenriksminister Mike Pompeo. Han hadde spilt inn en tale under et offisielt besøk i Israel, til tross for at det i USA er lang tradisjon for at utenriksministre holder seg unna partipolitikk.

Ingen sittende utenriksminister har talt til et landsmøte de siste 75 årene, skriver The New York Times.

Pompeos tale fordømmes av Demokrater og andre som et brudd på en diplomatisk presedens og et mulig brudd på føderal lovgivning som forbyr statsansatte å åpenlyst drive politisk aktivisme mens de er på jobb. Forrige måned minnet Pompeo selv ansatte i utenriksdepartementet om disse begrensningene.

– Har forhandlet fram historisk fredsavtale

Pompeo snakket om sin kone og sønn og hyllet president Donald Trumps innsats i utenrikspolitikken.

– De er tryggere og deres frihet er sikrere fordi president Trump har satt USA først, sa Pompeo med gamlebyen i Jerusalem i bakgrunnen.

Utenriksministrene berømmet videre Trumps innsats i Midtøsten.

– Presidenten har flyttet USAs ambassade til Guds by Jerusalem, den rettmessige hovedstaden i jødenes hjemland. Og presidenten har forhandlet fram en historisk fredsavtale mellom Israel og Emiratene som våre barnebarn kommer til å lese om i sine historiebøker, sa Pompeo videre.

Han hevdet også at Nato var blitt sterkere i Trumps presidentperiode, at Ukrainas forsvar er styrket og at USA trakk seg fra avtalen om rustningskontroll for å være bedre rustet mot mulige angrep fra Russland.

