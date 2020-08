I begynnelsen av august markerte Mauritius seg som frie for koronaviruset, skrev South China Morningpost forrige uke. Mauritius er en sjelden suksesshistorie på et land i Afrika som i kampen mot koronaviruset ikke har hatt lokale smittetillfeller de siste tre månedene. Nå trenger det afrikanske landet turister for å kunne løfte økonomien, men en oljeulykke kan sette en stoppe for turismen.

Ut av tankene til et japansk bulkskip sprutet det tirsdag olje som har havnet på et skjær utenfor den sørøstlige kysten. Oljen er en umiddelbar trussel mot et nærliggende havreservat, skriver Bloomberg. Den har også mørklagt strender og kan avskrekke folk fra å besøke Mauritsius, øya i Det indiske hav som allerede er i hard turistkonkurranse med Seychellene og Maldivene.

1,4 millioner mennesker besøker nasjonen hvert år. Det er flere enn antall fastboende. Turisme utgjør en tredjedel av valutainntektene. Rapporter antyder at oljen nå kan spre seg nord, noe som truer de mest populære hotellene. At regjeringen har vært treige med å reagere på at skipet ble strandet for tre uker siden, og mangelen på forberedelse til en eventualitet som et oljeutslipp, har skapt kritikk, i motsetning til rosen de fikk for å håndteringen av koronaviruset.

Økonomisk smerte kan vedvare

Feriestedoperatører forberedte seg for å ønske turistene velkommen, som er avgjørende for landets økonomi. Den økonomiske smerten landet fikk av å raskt stenge flyplassen og innføre en streng nedstenging av landet, for å holde antallet bekreftede smittetilfeller til bare 344, kan nå vedvare.

Mens årsaken til oljeulykken fremdeles blir undersøkt og det søkes om erstatning fra Nagashiki Shipping, som eier fartøyet, er skadene på landets omdømme som et øyparadis, vanskelig å tallfeste. Den langvarige rettssaken som kan komme, vil være til lite trøst for fastboende. De har holdt ut måneder uten de turister og besøkende, som vanligvis lar dem tjene til livets opphold.

