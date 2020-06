Massiv velgerflukt: Disse gruppene forlater Trump nå

– Hvis du ser på historien er det vanskelig å finne et eksempel på en sittende president i en så dårlig posisjon på vei inn til et nytt valg, sier journalist Nate Cohn i The New York Times i avisens podkast The Daily.

Bakgrunnen er nylige målinger både nasjonalt og i seks viktige vippestater foretatt for The New York Times, der samtlige viser nedslående tall for Trump. Trump vant over Hillary Clinton i alle de seks vippestatene Michigan, Wisconsin, Florida, Pennsylvania, Arizona og North Carolina i 2016, noe som ble avgjørende for seieren hans.

I dag, knapt fire måneder før neste presidentvalg, er situasjonen en ganske annen. Hva har skjedd, hvilke velgere forlater Trump, og hvorfor? Og: Vil det vare?

Hva viser tallene?

I alle de seks vippestatene har utfordreren, demokraten Joe Biden, en klar ledelse:

* Den minste ledelsen er på 6 prosentpoeng (Florida).

* Den største ledelsen er på 11 prosentpoeng (Michigan og Wisconsin).

* I de tre andre statene er ledelsen på 10 prosentpoeng (Pennsylvania), 9 prosentpoeng (North Carolina) og 7 prosentpoeng (Arizona).

* Blant velgerne i disse statene som stemte i 2016 leder Biden med seks prosentpoeng. Et flertall av de samme velgerne støttet Trump i 2016 (2.5 prosentpoeng mer enn Clinton).

* Blant registrerte velgere som ikke stemte i 2016 leder Biden med 17 prosentpoeng i de samme seks statene.

* Nasjonalt leder Joe Biden med 14 prosentpoeng over Trump (50-36) i målingen for The New York Times. I gjennomsnittsmålinger på Fivethirtyeight leder Biden med 9.5 prosentpoeng over Trump.

Hvorfor mister Trump velgere?

– Målingene forteller en veldig enkel historie. De sier at velgere i vippestatene har konkludert med at presidenten har mislykkes i å håndtere de viktigste politiske krisene som foregår nå. De mener han har mislykkes på koronaviruset. De mener han har mislykkes når det gjelder forholdet mellom etniske grupper. Og de mener han har mislykkes i møtet med protestene, sier Nate Cohn i podkasten The Daily.

Han mener det kan oppsummeres i to saker:

Koronakrisen: 56 prosent av velgerne, mange av dem som stemte på Trump i 2016, sier at de ikke er fornøyd med måten han har håndtert krisen på. Et klart flertall av velgerne er uenige i Trumps prioriteringer. På spørsmål om de syns regjeringen bør prioritere å restarte økonomien selv om det øker risikoen for folkehelsen, eller om den bør prioritere å begrense spredningen, svarer et flertall, en overvekt på 20 prosentpoeng, det siste. Også mange som har mistet jobben, svarer dette. Trump har derimot ivret for det motsatte: å åpne økonomien i stor grad.

Dette skjer til tross for at Trump har stor støtte i hans håndtering av økonomi: Et flertall på 15 prosentpoeng mener han er god på økonomi. Grunnen til at velgerne likvel ikke støtter Trump er enkel, mener Cohn:

– Koronaviruset er viktigere. De setter pris på hva han har gjort på økonomi. Men i dette tilfellet er vektlegging av økonomien ikke hva de ønsker.

Rasismedebatten og protestene: Også her er velgerne på kollisjonskurs med Trump. På spørsmål om de støtter en kandidat som sier man må slå hardt ned på protestene som går for langt, eller om de støtter en kandidat som sier man først og fremst må fokusere på årsaken til protestene, selv om de går for langt, svarer et klart flertall, med en overvekt på 40 prosentpoeng, det siste. De gjelder også et betydelig antall av dem som stemte på Trump sist.

Hvilke velgere forlater Trump?

Først og fremst de hvite velgerne i vippestatene.

– Et ganske betydelig antall hvite velgere i vippestatene støtter ikke presidenten, verken i hans håndtering av koronakrisen eller rasismesakene. Og disse sakene er nå de viktigste for velgerne i vippestatene, sier Nate Cohn.

15 prosent av dem som stemte på Trump i 2016 sier at de ikke kan si nå at de vil stemme på ham igjen. Sju prosent av dem sier at det nærmest er utelukket at de vil stemme på ham igjen.

De som i størst grad går fra Trump til Biden blant hvite velgere er unge og college-utdannede hvite velgere.

Hvite velgere uten høy utdanning støtter fortsatt i stor grad Trump, men også denne støtten har minsket.

Trump mister også velgere til Biden i den eldste velgergruppen, de over 65. De var en viktig gruppe for Trump i 2016.

Har Biden det som trengs?

Et flertall av velgerne i målingene i disse vippestatene tror Biden vil gjøre det bedre enn Trump på en rekke områder, med et unntak blant annet for økonomi.

Målingene reflekterer trolig likevel i stor grad misnøyen med Trump, noe som tjener Biden. Bidens fordel er at han er ganske godt likt. Han skaper ikke stor begeistring, men på den annen side har han heller ikke mange som misliker ham sterkt, som Hillary Clinton hadde.

Joe Biden tjener på Trumps upopularitet. Foto: NTB scanpix

Situasjonen før valget tas også opp i podkasten 2020 fra Dagsavisen og Amerikanskpolitikk.no.

Henrik Heldahl, en av kommentatorene i panelet, peker også på at dette handler om Trump.

– Tallene handler ikke ett øre om Biden, de handler bare om Trump og folks meninger om Trump, mener han.

Hør podkasten 2020 fra Dagsavisen og Amerikanskpolitikk.no her:

Vil det vare?

Også på målingene for fire år siden hadde Demokratenes kandidat, Hillary Clinton, en solid ledelse. De fleste trodde Clinton ville vinne. Så hva er annerledes nå?

De nasjonale omstendighetene har endret seg massivt de siste fem månedene, og kan endre seg massivt de neste fem månedene, påpeker Nate Cohn.

– Når det er sagt, er dette annerledes enn Hillary Clintons ledelse. Det betyr ikke at Donald Trump ikke kan vinne. Men det er annerledes på to områder. For det først er det en større ledelse. Hvis målingene er så feil som de var i 2016, og valget holdes i morgen, vil Biden likevel vinne.

– Den andre forskjellen er metodologisk, at vi er mye mer fokusert på vippestatene denne gangen enn i 2016.

Henrik Heldahl i Amerikanskpolitikk.no påpeker at målingene fra The New York Times før kongressvalget i 2018 viste svært presise tendenser.

Det er flere grunner til å tro at situasjonen er annerledes nå enn i 2016, mener ekspertene i panelet.

– En av de største grunnene til at Clinton gjorde det såpass dårlig i 2016 var at folk ble hjemme fordi de ventet at deres stemme ikke var avgjørende, at hun kom til å vinne uansett. Jeg tror ikke det samme kommer til å stemme denne gangen, og vi kan dermed ha mer lit til disse meningsmålingene. Jeg tror ikke at folk tenke at disse målingene er instruerende for valget, sier Vårin Alme, kommentator i Amerikanskpolitikk.no.

Henrik Heldahl mener utviklingen framover blant annet kommer an på om økonomi blir et viktigere tema.

– Folk har tiltro til Trump på økonomi, så når fokuset går over på å få USA rett kjøl er jeg sikker på at tallene for Trump kommer til å forbedre seg. Om det forbedrer seg nok er et helt annen sak, sier Heldahl.

