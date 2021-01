Massevaksinering, mutasjoner og demonstrasjoner: Slik går det med pandemibekjempelsen

Antall koronasmittede i verden har bikket svimlende 100 millioner. Over 2,1 millioner mennesker som er blitt syke med covid-19, har dødd.

Samtidig har flere titalls land startet vaksinering av innbyggerne under ett år etter at smitten brøt ut.

På verdensbasis har over 68 millioner doser blitt delt ut så langt, ifølge Ourworldindata.org, som er tilknyttet Oxford-universitetet. Det tilsvarer rundt 0,9 prosent.

Israel er landet med flest vaksinerte med 44,9 prosent av innbyggertallet. I Norge har rundt 1,5 prosent av befolkningen fått første dose, mens rundt 2.000 personer er fullvaksinerte, ifølge VGs oversikt.

91 år gamle Ans Lock van de Veen fikk koronavaksine i Apeldoorn i Nederland tirsdag. Landet har begynt å vaksinere hjemmeboende eldre, men er samtidig også rammet av voldelige demonstrasjoner mot restriksjonene. Foto: Peter Dejong/AP/NTB

Vaksineforsinkelser

Men det er knyttet usikkerhet til om vaksineprodusentene kan opprettholde den høye produksjons- og leveringshastigheten som de har holdt til nå og har lovet videre.

Både Pfizer og AstraZeneca har hatt problemer, og EU har kritisert AstraZeneca for en forsinkelse i leveringen av sin vaksine. Til VG opplyser Folkehelseinstituttet at det kan forsinke vaksinasjonsprogrammet i Norge med én til to måneder slik situasjonen er nå.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har advart om at vaksinegapet mellom fattig og rik er ille og blir verre for hver dag. WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus sier en mangel på rettferdig fordeling kan komme til å koste den globale økonomien trillioner av dollar.

WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus har omtalt vaksinefordelingen globalt som en moralsk katastrofe. Foto: Jean-Christophe Bott/AP/NTB

FN har vært bekymret for arbeidsmarkedet. Så langt har verdenssamfunnet tapt arbeidsplasser tilsvarende 255 millioner fulltidsstillinger, ifølge Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Det tilsvarer rundt fire ganger så mange arbeidsplasser som finanskrisen i 2008 og 2009.

Flokkimmunitet

På de amerikanske kontinentene har antall dødsfall blant koronasmittede passert 1 million. Det utgjør rundt halvparten av alle koronadødsfallene i verden. USA leder den dystre statistikken med over 430.000 døde.

Men USAs president Joe Biden sier tirsdag at han føler seg trygg på at de er «godt på vei mot flokkimmunitet» innen sommeren. Samtidig har WHO sagt at flokkimmunitet trolig ikke vil bli oppnådd i løpet av 2021.

USAs president Joe Biden er optimistisk med tanke på flokkimmunitet. Han har lovet at USA skal ha vaksinert 100 millioner mennesker i løpet av hans første 100 dager som president. Foto: Evan Vucci/AP/NTB

Vaksineordningen Covax har sikret at 2 milliarder vaksinedoser blir fordelt mellom verdens 92 fattigste land, men det er kun nok til å vaksinere 20 prosent av befolkningen. For å oppnå flokkimmunitet antas det at 60 prosent av befolkningen må vaksineres.

Biden, som ble tatt i ed forrige onsdag, gjentok målet om å vaksinere 100 millioner amerikanere de første 100 dagene han er president.

Mutasjonene

Smittesituasjonen i verden har blitt mer dramatisk i starten av 2021 delvis som følge av flere bekymringsverdige mutasjoner. Den mer smittsomme mutasjonen fra Storbritannia har fått mest oppmerksomhet i Europa, mens også mutasjoner fra Sør-Afrika og Brasil har fått oppmerksomhet.

Pfizer og Biontechs vaksine ble først godkjent globalt og er fortsatt den mest utbredte vaksinen i vestlige land. Illustrasjonsfoto: Ted S. Warren/AP/NTB

Av de kjente variantene er det den sørafrikanske som seiler opp som den mest bekymringsverdige. En studie fra Moderna viser at deres vaksine skal være effektiv både mot den britiske og sørafrikanske varianten, men sistnevnte gir en betydelig reduksjon i antistoffer i motsetning til den britiske.

Moderna har derfor begynt å forberede seg på å utvikle en forsterkerdose som kan ta knekken på muterte varianter dersom det skulle bli nødvendig.

New Zealand stenger grensen ut året

De fleste land har fortsatt strenge reiserestriksjoner for å holde kontrollen på smitteutviklingen. New Zealand vil trolig holde grensen mot resten av verden stengt for mesteparten av 2021, sier statsminister Jacinda Ardern, ifølge Bloomberg. Hun mener innreise utgjør en for stor risiko for folkehelsen og økonomien.

New Zealands statsminister Jacinda Ardern sier grensene vil være stengt trolig resten av året. Her i et møte med Norges statsminister Erna Solberg i Paris i 2019. Foto: Johan Falnes/NTB

Øynasjonen klarte tidlig å stoppe så godt som all smitte og har holdt grensene stengt siden. Dermed er det i hovedsak turismeindustrien som lider til grensen åpner igjen.

For at reising skal gjenopptas, må en av to ting oppnås. Enten at det blir påvist at vaksinering gjør at man selv ikke blir smittebærer, eller at en stor nok andel av befolkningen blir vaksinert.

– Begge muligheter vil ta en del tid, sier Ardern.

New Zealand starter vaksinering av helsearbeidere dette kvartalet, trolig innen en måneds tid, men kommer ikke til å starte massevaksinering før godt ut på våren.

Demonstrasjoner

Nederlandsk politi har arrestert over 180 personer etter andre dag på rad med demonstrasjoner mot koronarestriksjonene. Minst ti politibetjenter ble skadd i Rotterdam, hvor demonstrasjonene ble spesielt voldelige. Flere hundre i hovedsak unge mennesker angrep politiet med fyrverkeri og steiner, tente branner og plyndret butikker.

Statsminister Mark Rutte har sagt at volden er uakseptabel og at alle «normale mennesker» ser på dette med skrekk.

Demonstranter tente på gjenstander under opptøyer i Haarlem i Nederland mandag kveld. Foto: Mizzle Media/AP/NTB

I Danmark ble tre personer pågrepet i helgen for å brent en dukke av statsminister Mette Frederiksen.

Ultraortodokse jøder i Israel har lenge vært kritiske til restriksjonene. En buss ble satt fyr på i en av mange demonstrasjoner i ultraortodokse distrikter i Israel i helgen.

Mange flere land, deriblant Tyskland, har hatt omfattende demonstrasjoner fra frustrerte innbyggere i løpet av pandemien.

