Søndag kveld samlet en stor mengde mennesker seg og sto tett i tett på konserten til rockebandet Stereophonics i Cardiff i Wales.

Det førte til et ras av kritikk om at konserten ikke var avlyst. Mange kritiserte bandet, men mye av kritikken rettes først og fremst mot den britiske regjeringen, som så langt ikke har innført forbud mot store arrangementer, selv om det er ventet å komme.

– Disse menneskene forstår ikke risikoen de setter seg selv og sine kjære overfor. Regjeringen forstår. Den vet hva som kommer. Å unnlate å vise lederskap og fortelle oss som nasjon hvordan vi kan beskytte oss og spesielt de som er i fare, er en forferdelig unnlatelse, tvitret The Guardian-kommentator Carole Cadwalladr til en video fra bandet som viste folkemassene under konserten.

Forbud?

Diskusjonen går rett inn i den store debatten rundt koronaresponsen i Storbritannia nå: Mens andre land i Europa har innført massive og strenge tiltak, har den britiske regjeringen så langt hatt en annen tilnærming i koronakrisen. Primært har strategien vært å informere og gi råd om sosial distanse, og be personer med symptomer om å isolere seg selv i sju dager, men vente med å sette inn drastiske tiltak som for eksempler forbud mot arrangementer og nedstengning av skoler.

Storbritannias statsminister Boris Johnson har møtt kritikk for ikke å innføre sterkere tiltak. Men regjeringens rådgivere mener den har den rette strategien. Foto: NTB scanpix

Det er ventet at myndighetene vil innføre forbud mot store forsamlinger først fra kommende helg. Det er foreløpig ikke klart detaljer rundt hva som vil bli innbefattet av dette, for eksempel størrelsen på arragnementene. Uansett mener mange at det kommer sent, og en del arrangører har derfor tatt saken i egne hender og avlyst.

Også den skotske regionaregjeringen går nå ut og advarer mot arrangementer med over 500 personer, melder BBC, men den har ikke myndighet til å forby det.

Vil isolere eldre

Det er ventet at videre tiltak vil bli innført etterhvert i Storbritannia:

* Alle over 70 vil bli bedt om å holde seg hjemme i en utvidet periode.

* Hvis noen blir syke i husholdningen, skal hele husholdningen isolere seg i 14 dager.

Men disse tiltakene er ikke satt inn ennå.

Faren med å innføre for drastiske tiltak for tidig, er at det kan komme en ny runde med en gang man slipper opp tiltakene igjen. Den britiske regjeringen har derfor vært tilbakeholdende med å gå for drastisk til verks.

Den ønsker også å fokusere mest på de sårbare gruppene, som eldre.

– De kommende ukene vil vi introdusere videre tiltak for å holde sosial distanse for eldre og sårbare mennesker, og be dem om å isolere seg selv uansett symptomer. Hvis vi innfører denne neste fasen for tidlig, vil tiltakene ikke beskytte oss på det tidspunktet vi har størst risiko, men kan ha en stor sosial omkostning. Vi må gjøre dette riktig, fortsette å gjøre det riktige på det riktige tidspunktet, så vi får maksimal effekt i å utsette viruset, skrev britiske myndigheter før helgen.

Varer i ett år?

Koronaepidemien er ventet å vare i ett år til i Storbritannia, ifølge et hemmelig dokument fra helsemyndigheter i England som The Guardian har fått tilgang til.

«Så mange som 80 prosent av befolkningen er ventet å bli smittet av covid-19 i løpet av de neste 12 månedene, og opptil 15 prosent (7.9 millioner mennesker) kan trenge sykehusinnleggelse», heter det i dokumentet, ifølge avisen.

Den britiske regjeringens sjefrådgiver på helse, professor Chris Whitty, har tidligere sagt at dette er verste scenario, men dette dokumentet anslår altså at det er et ventet scenario, skriver avisen.

I Storbritannia har det også oppstått debatt om hvorvidt myndighetene ønsker å skape en flokkimmunitet, ved at mange får viruset over tid, slik at en immunitet oppstår. Flere eksperter har kritisert en slik strategi, og kritikken er basert på uttalelser fra regjeringens sjefforskningsrådgiver, sir Patrick Vallance. Men helsedepartementet har sagt at det er en misforståelse at dette er en strategi fra regjeringens side.

Debatten om hvilke tiltak som fungerer best går i mange land, ikke minst her i Norden. Mens Norge og Danmark har innført strenge innreiseregler og stengt skoler og barnehager, har ikke Sverige gjort det samme.

– Det finnes ikke noe vitenskapelig grunnlag for å stenge grensene, og avgjørelsen går på tvers av det WHO anbefaler, sier den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell til ABC nyheter.

